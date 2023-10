on sei se a nivel da xente da rúa se aprecia algunha diferenza entre Amnistía e Perdón, pero o feito é que, na realidade, legalmente existen diferenzas notables e, seguramente por iso os independentistas cataláns non falan nunca de “perdón”; porque pedir perdón é recoñecer a falta ou pecado cometido.



Mais a Amnistía, segundo varios dicionarios consultados, ven sendo o “perdón dos delitos políticos” outorgado por lei ou decreto, “anulando o carácter penal dun determinado acto”, suprimindo a responsabilidade punitiva. E aí está a diferenza, porque unha vez concedida a Amnistía, a repetición do que antes era delito deixa de selo e, polo tanto, non se pode sancionar. Por iso eles non teñen reparo en anunciar que o volverán a facer.

Xa que logo, a concesión desa Amnistía é unha prebenda máis para os peixes gordos cataláns. Porque teñen todo o dereito a ser independentistas, pero non poden saltar as leis e facer o que lles da a gaña. Digo eu, claro.