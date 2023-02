Ámbitos deshumanizados?

Nesta semana que se nos foi, puidemos ler nas páxinas do noso Diario un par de artigos de opinión de Amadeo Varela, “Humanizar (I)” e “Humanizar (II)” -é posible que poidamos ler algún máis- cos que estou totalmente de acordo. Lévolle dando voltas ao tema desde que ese termo, e outros da súa familia léxica comezaron a circular referidos case de xeito sistemático a calquera desfeita relacionada cos desprazamentos en cidades, vilas, aldeas e rueiros, dando a entender que nesa cuestión ninguén quere quedar atrás. Porque o malo adoita ser o primeiro que se aprende ou se imita.



Vou poñer un exemplo, que me parece ben ilustrativo de todo o que agachan estes tipos de cambios, onde unha cousa é o que se nos di, e outra, ben diferente, o que verdadeiramente os motiva.



Hai xa anos abondos que as grandes urbes comezaron a implantar zonas de aparcamento de pago que,

paulatinamente, se foron estendendo tanto a outras zonas desas cidades como a outras localidades de menor entidade, ata chegar a vilas de tan pouca entidade que mesmo semella ridículo atoparse con esas raias de estacionamento pintadas nas rúas. Calquera aldea con luces que se precie ten que ter as súas áreas de aparcamento de pago. E abofé que só esaxero un bocadiño. O argumento que sustentaba toda esa mudanza era o da rotación dos vehículos. Había zonas de gran demanda de espazos para deixar os coches e, consecuentemente, habia que procurar que houbese mobilidade, que esas prazas non estivesen ocupadas horas e horas, días e días e mesmo semanas ou, inclusive, meses por autos que non se movían.

Se iso realmente fose así non habería moito que obxectar. Mais a realidade veunos demostrar que esa non era a razón da implantación do cobro nas rúas. Cumprido o tempo de estacionamento, os propietarios dos vehículos ían á máquina correspondente tirar outro ticket e os autos non se movían. Agora xa nin iso. A sempre moi humana tecnoloxía permite facer os pagos polo móbil. Ergo, a motivación para cobrar por aparcar nas rúas foi simplemente a de ingresar de cartos, cantidades das que adoitan levar un bo quiñón empresas privadas montadas para se facer cargo dese “servizo”. Bilbao é a única cidade na que teño detectado que a máquina non che permite facer novos pagos para continuar estacionado na zona onde estabas, que é ampla. E Ferrol, a única, ou case, na que nunca se implantou ese xeito de recadar fundos, onde o da mobilidade era o de menos.



Agora é humanizar. E humanizar en boa medida quere dicir guerra aos coches, menos para cobrarlles o permiso de circulación, a ITV..., faltaría máis. Pero para iso non son precisas obras, que, na maior parte dos casos, penso, non farían falta para nada. Absolutamente para nada, nin sequera por cuestións estéticas, porque moitas delas bonitas, bonitas, non quedan. Nin tampouco hai que encher todo de terrazas, en moitos casos tan antiestéticas e molestas -senón máis- como os coches. Iso, simplificando un pouco, é o que fica detrás das chamadas humanizacións, na liña do que, non hai moito, algúns e algunhas entendían que liberdade era poder tomar cañas libremente.



E o que máis me molesta de toda esta falsa humanización é que sexan persoas ou partidos que se din de esquerdas os máis interesados en levar á práctica medidas que, mesmo no mellor dos casos, son tremendamente prexudiciais para as clases populares.