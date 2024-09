No es una noticia nueva, pero sí muy preocupante. He leído con detenimiento los informes-encuesta Estudes que se han hecho públicos sobre las incidencia del consumo de alcohol entre la población más joven. En ellos se dice que los menores de 15 años –los datos recogidos señalan la edad de 14,2 años– han consumido algún tipo bebida con alto grado de alcohol y se incide también en que este consumo se mantiene durante tiempo y que ocasiona muchas entradas hospitalarias por exceso de grados en el torrente sanguíneo, aumentando de manera alarmante los comas etílicos que tienen que atender los servicios de urgencias sanitarias. Del mismo modo se da cuenta de que un 58,8% de los chicos y chicas de 14 a 18 años gallegos consumió alcohol durante el último mes. El estudio demuestra que si el inicio de los adolescentes en el consumo de alcohol es más temprano, también lo será el de tabaco, cannabis o cocaína. Los expertos consideran que el alcohol es la forma de entrar para consumir otro tipo de sustancias tremendamente malignas. Se refleja en el informe que tres de cada cuatro estudiantes de secundaria, entre 14 y 18 años, han tenido relación, aunque sólo fuera una vez, con el consumo de alcohol. Del mismo modo insisten en que el principal problema que afecta a los adolescentes en ese ámbito es el alcohol. Dan un dato alarmante cuando hablan de la aceptación social del alcohol entre los menores que no saben discernir sus graves riesgos a los que se ven sometidos con la ingestión de bebidas de muy alta graduación. Asumiendo de este modo conductas de alto riesgo sin que ellos sean conscientes de que lo están haciendo.



Estudios en los que se ha profundizado desde la Consellería de Sanidade dan cuenta de que el alcohol se mantiene como la droga más consumida, seguida del tabaco y el cánnabis. Son datos muy preocupantes debido a la baja percepción de riesgo entre los jóvenes en particular y los adultos en general.



En relación con el tema que abordamos destaca que del orden de 40.000 jóvenes, entre 14 y 17 años, dicen consumir bebidas energéticas-tremendamente estimulantes y que muchos de ellos las mezclan con alcohol. Y es que los datos que arrojan las estadísticas son muy alarmantes: casi uno de cada dos adolescentes gallegos consume bebidas energéticas de forma habitual, como si se tratara de un refresco.



En los datos emanados desde el departamento sanitario gallego se señala que uno de cada cinco jóvenes en edades comprendidas entre los 20 y 24 años consume mensualmente dosis elevadas alcohol. Unos datos que reflejan que los varones triplican en el consumo a las mujeres.



Como señalaba al inicio las noticias no son nuevas pero resultan tremendamente preocupantes. Es necesario seguir intensificando la prevención.