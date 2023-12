O xornal trouxo a nova (por certo non é ningunha novidade), dun condutor sorprendido cunha grande intoxicación etílica. Seica a “lona” era tan impresionante, que non podía nin soprar. Paréceme que esta noticia pon en dúbida o interese das autoridades en poñer fin a este tipo de imprudencia temeraria que día si e día tamén, está a provocar a perda de tantas vidas. Lembro que xa hai algún tempo, falárase da instalación nos automóbiles dun aparello que detectase o nivel de alcohol no usuario do auto, previa á posta en marcha do vehículo, impedindo o acendido do motor. Iso evitaría moitos accidentes e moita dor de vítimas e familiares dos falecidos. Mais non volvín a ler ou escoitar nada sobre ese tema, polo que, coido que non hai interese en remediar semellante tipo de sucesos. Porque, coa cantidade de medios técnicos que hoxe están ao alcance dos enxeñeiros, non parece imposible incorporar ese artificio nos mandos dun coche. Digo eu, claro.