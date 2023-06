Alcalde Rey Varela

Cebemos comezar por felicitar ao novo alcalde de Ferrol pola súa vitoria do 28 de maio. José Manuel Rey aglutina á dereita tradicional, sen fugas molestas cara a Vox e capitaliza a pouca política social que fan desde a Xunta e as entidades caritativas afíns; feito este que explica que o PP “arrase” en Recimil, por exemplo. Así como o voto de novos ferroláns de relixión evanxélica.



Desde a esquerda, é unha torpeza menos valorar o liderado de Rey Varela, con perfil propio, centrado, sen radicalismos. Debemos sumarlle un PP altamente mobilizado, presente no movemento veciñal e deportivo que, xunto á confluencia dos seus cargos públicos, Autoridade Portuaria, Delegación Territorial e a influencia mediática, fan da dereita a principal organización social da cidade.



Sabemos da inexactitude da enquisa que estivo tutelando a campaña. O PP nunca tivo 14. As esquerdas suman máis votos, pero grazas á lei electoral o PSOE –por 150 votos– perde o concelleiro 13 en favor do PP.



As esquerdas debemos asumir que non estamos no Ferrol dos anos 90, temos necesidade de construírmos organizacións vivas que sumen tanto ás clases traballadora e media, como a eses pequenos empresarios que mal sobreviven nun presente moi complicado. Tamén hai debates incómodos que debemos abordar, nesta cidade de tantos perfís sociais.