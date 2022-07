Alcalá, Siro e Otero Pedrayo

Asistín ao acto inaugural da exposición “Siro López e Xavier Alcala. 50 anos con Galaxia” que tivo lugar o pasado luns na sede d’ Afundación. Trátase dunha homenaxe a dous creadores da nosa cidade que se volveron xuntar, medio século despois, na recente reedición da novela Alén da desventura, da que Alcalá é autor e Siro ilustrador. En 1972 vira a luz a primeira novela de Xavier Alcalá: Voltar: Seis persoaxes e un fado, dentro da colección “Illa Nova” da editorial Galaxia, con ilustracións de Siro, orixinais que se poden ver na exposición citada. Como tamén se poden ver os orixinais dos retratos, un para cada un dos doce capítulos que conforman Alén da desventura, obra, non o esquezamos, gañadora do premio Blanco Amor de 1998.



Neste acto inaugural, ademais de Marité Cores, Siro, Alcalá e o alcalde Ángel Mato, interveu Antón Vidal, presidente da Editorial Galaxia, que referiu algúns pormenores da vida da empresa fundada o 25 de xullo de 1950, nun acto celebrado no bodegón do Hotel Compostela santiagués. Fixo alusión ás reunións preparatorias da creación da editorial celebradas no Pazo de Trasalba, unha das residencias de Otero Pedrayo, cando aínda non había luz eléctrica, curiosidade esta que me trouxo á cabeza algún que outro recordo.



Como é sabido, o pazo, ou casa grande de Cima de Vila data da segunda metade do século XVIII e foi construído por Benito Sotelo, antepasado de Otero por vía da familia materna do pai, o médico Enrique Otero Sotelo.



En “Escritores no inferno e no purgatorio”, un dos escritos de Carlos Casares que compoñen Un país de palabras (2012), e concretamente na páxina 89, podemos ler:



“No verán do ano 1967, uns meses despois de publicarse o meu primeiro libro de relatos, don Ramón Otero Pedrayo tivo a xentileza de invitarme un día ao seu pazo de Trasalba, nas inmediacións de Ourense. Era daquela Otero un octoxenario simpático e vital, a quen a prensa denominaba de forma unánime Patriarca das Letras Galegas. Pechado nun casarón do século XVIII, dono aínda dun patrimonio rural considerable, asistía con nostalxia á desaparición dunha Galicia milenaria que el soñaba aínda sen luz eléctrica nin industrias nin estradas”.



Otero Pedrayo escribiu un coñecido poema, “O quinqué de petrólio”, onde fai un percorrido por parte da súa vida transcurrida á luz dun quinqué, “lus, ecléctica e fidalga”, nas súas palabras, e onde atopamos versos como estes:



“Namentras eu vivir, a vela fina / ten de locir na graia da arandela, / ten de chorar seu pábilo con verso / derradeiro do poema, e da vixilia”.



Asistín unhas cantas veces á entrega do premio Trasalba, case sempre que se lle outorgou a amigos benqueridos. Nalgunha delas coincidín co colega e amigo Eduardo López Pereira, natural desa parroquia do concello de Amoeiro, quen, tomando algo na taberna-tenda que fora da súa mai, me contou que a xente do rueiro non lle tiña moita simpatía ao escritor por impedir sistematicamente a chegada da luz eléctrica ao lugar. Sempre que se falaba de que se ía producir esa chegada, don Ramón movía os fíos precisos para que tal cousa non acontecese. Cantos prexuízos non lle causou esa postura a xentes como miña mai que, pola falta de electricidade, non podía ter frigorífico para a conservación dos produtos que vendía, dicíame o colega.