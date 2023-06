Alabí, alabá

O pasado fin de semana foi, cando menos futbolísticamente falando, un día feliz. Non atopo adxectivo máis apropiado para referir as horas que vivín no campo da Malata vendo como o Racing, despois dun partido complicado, se impuña ao Celta B e conseguía o desexado ascenso á 2ª división, á segunda das ligas do fútbol profesional español. Tan ou máis contento ca min estaba Julio López, amigo dos tempos infantoxuvenís, en que faciamos atletismo adestrados por Sebastián Ros, e de hoxe, en que, regularmente, viaxamos xuntos ata a Malata desde a veciña Coruña. Estabamos alegres polo equipo, pola cidade e, moi particularmente, por Pepe Criado, tamén bo e querido amigo desde a infancia. Este triunfo era algo que moito merecía despois de tantos anos ao servizo do Club.



Non sei por que, case desde que comezou o campionato, tiven a crenza de que o equipo ía conseguir o ascenso directo, que ía quedar campión do grupo. Mesmo despois da horrorosa imaxe que deu en Riazor, continuei acreditando en que tal cousa ía acontecer. Por iso, e para celebralo máis ao grande, decidín comprar unha camiseta para acudir con ela aos dous últimos partidos da Malata. Tan convencido estaba de que se ía conseguir o obxectivo, que me inclinei pola terceira equipación, a que adoitou utilizar Gazzaniga cando os seus compañeiros usaron a verde, dado que, como, previsiblemente -o mercado ten esas cousas-, non se vai utilizar no sucesivo, ía converterse en histórica dun importante ascenso. Merqueina tamén porque gusto dela.



Xa pola noite, na casa, conservando o son do alegre pitido final, lembraba os moitos anos que me unen ao Racing. Non son quen, por máis voltas que lle teño dado, de poder fixar con certeza cando foron as primeiras veces que pisei as gradas do desaparecido estadio Manuel Rivera. No que estou convencido de que non me equivoco é en sinalar que a temporada 60-61 foi a primeira na que fun socio infantil, e na que, consecuentemente, malia estar en terceira, asistín con regularidade absoluta aos partidos, que, dado que o campo non estaba iluminado, se xogaban a moi primeiras horas da tarde, para que non nos engulise a noite. Había que saír coa comida na boca, ou case. Recordo a cartolina con 4 cupóns -normalmente só se usaban dous-, para recortar na entrada, que mensualmente ía aboar e recoller nas oficinas do Club, na rúa Real, fronte a Central Librera. Mais, sen dúbida, vin antes certo número de partidos, pois recordo ter visto xogar Franklin, Suco, Vegazo, Mourelo, Vallejo... Tivo que ser, como mínimo, a tempada 59-60, cando se produciu o descenso a terceira, ou incluso algo antes. Porque teño a seguridade de ter estado no Concepción Arenal de 1959, nun triangular -formato moi habitual nos torneos da altura- que gañara o Racing. Lémbroo ben porque no Valladolid, outro dos participantes, xogaba Mirlo, co que falara -o primeiro futbolista co que tal cousa fixera, por iso o seguía- en Maceda, de onde era natural, un dos días de verán que pasara co meu tío José María Paz, daquela administador de Correos da localidade ourensá. Tamén, en maio de 1960, vin o partido de copa contra o Barça (1-3), lembro ben que de pé, apoiado na baranda metálica que delimitaba o campo do Inferniño, xusto debaixo do marcador.



Daquela a hoxe case 65 anos de nada que agardo que sexan algúns máis. En segunda, como mínimo.