Hai días, nunha incursión pola “rede”, atopei unha crónica do xornal Diario de Terrassa na que se facía unha comparación da industrialización entre Galicia e Cataluña, desde mediados do século XVIII, ata agora. Seica daquela, Galicia case dobraba a poboación catalá e a economía galega superaba con moito a deles, por mor dos recursos como o millo, lino, salazón de peixe, minería, gandería e comercio portuario. Malia a todo, a economía galega afundiuse desde o século XIX, por mor de decisións políticas, todas favorecendo a Cataluña, e en prexuizo do resto de España, o que desminte rotundamente a teoría do ”Agravio a Cataluña” que eles souberon explotar, coa súa queixa de “España nos rouba”, cando a pura e simple verdade é, segundo conta a Historia, que Cataluña nos roubou antes ao resto dos españois e nos segue roubando agora. Os cataláns foron favorecidos polos sucesivos poderes políticos desde Carlos III, pasando por Franco e incluso por Felipe González, co asunto aquel da Rede de Gas. (Recollido en Google, “Industrialización de Galicia y Cataluña”). E por esta banda, semella que ninguén se enteira, tanto estudoso como hai...