Agradecementos

Finalizada xa hai días, a exposición das miserias da miña xa longa vida, tanto a nivel persoal como de representante veciñal, baixo a Negra Sombra do Concello de Ferrol, non sería correcto rematar, sen agradecer publicamente a oportunidade concedida por este Diario, para facer chegar ao pobo os abusos desa entidade municipal, que debería ser un modelo de Xustiza e Democracia. Igualmente debo recoñecer as axudas e a honestidade daquel@s polític@s ferroláns que “contra mar e vento”, tentaron de desfacer as tropelías argalladas contra un grupo de veciños de clase humilde. Igualmente véxome na obriga de agradecer a comprensión e a paciencia de varios funcionarios municipais (non todos, desgraciadamente) e a axuda daquel@s polític@s e Conselleir@s da Xunta, que estiveron preto de solucionar o problema e que, se toparon coa férrea oposición da parte “escura” do Concello. Sería moi longo nomealos a todos e, ademais, quedarían tamén sinalados por omisión os da “confraría” da Negra Sombra, que non todos eran políticos e que algúns aínda están aí e que non merecen ser lembrados. Grazas a todos e quedo á vosa disposición, no pouquiño que eu poida valer.