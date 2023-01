Adiós año viejo y bienvenido el año nuevo, si va a ser Nuevo

Menudo año 2022 hemos sufrido. Este mundo en el que tenemos el domicilio y posamos los pies vomitó fuego en las Canarias; calor en exceso en los cabos norte y sur que produjo en los océanos el oleaje huracanado incluso en las costas que también sufrieron la marejada ciclónica. En tierra cientos de tornados hicieron volar las casas. Es como si la naturaleza se rebelara y lanzara patadas para avisarnos.



Los humanos en Europa despertaron algo que llevaba años tranquilo, la paz, se acabó en Ucrania país europeizado. Todos los europeos estamos comprometidos. En poco tiempo las bolsas y el euro temblaron. El aceite de girasol subió un 200 por cien, la electricidad subió otro tanto, y el gasóleo se puso de primero en el coste. Lo peor y horroroso fue ver cómo la guadaña cortaba vidas por cientos, hombres, viejos y niños. El frío invernal, la falta de luz creó un círculo del miedo; algunos niños no encuentran a sus padres, aquellos que les podían sacar del infierno ya no les oyen; la penuria es total. En el mejor de los casos aparecen los abuelos, sin fuerzas para correr ni ilusión de vivir, seguro que se hubieran cambiado por los muertos, rezaban por desaparecer a cambio de que vivieran sus hijos y nietos. ¿Acaso el año 2023 seguirá manteniendo la tragedia ?. Es imposible relatar cómo desaparecieron ciudades enteras. Aprovecharon el verano y otoño para acabar con las casas que ardieron fulminantes. Hay momentos en que se piensa ¿cómo nos sentiríamos si fuese la vivienda nuestra?.



Más cerca, en España además de la guerra que nos trajo a casa medias familias de ucranianos (los varones se tuvieron que quedar), llama la atención el caso de la violencia de género, es para temblar. De un asesinato por trimestre, pasamos a uno por mes, dos por mes y hasta tres por mes. Lo peor es que no se sabe cómo detener las matanzas. Preguntaron cuántos varones había en las cárceles de España juzgados por este motivo y respondieron que eran más de 4.500 presos. ¡En qué vergonzante infortunio destacamos!. Que el año 2023 traiga pedagogía para los menores y clases, cursos especiales para los mayores de edad quizá conjuntos de hombres y mujeres para alcanzar un grado positivo de trato hombre-mujer y mujer-hombre. En la época de la pandemia algunas televisiones (p.e. La 1 y la 3) emitían películas que en el fondo dejaban una enseñanza, una moraleja que indicaba que hablando se podían arreglar los problemas.



Llegamos al sector local, al de nuestra ciudad. No sé que ha pasado pero a Ferrol en los tres últimos años le han cambiado la cara. Si se cuenta por barrios, casi se hizo, o se está haciendo, en todos algunas reparaciones, en las plazas también, en el puerto hay que decidir qué se hace con los edificios muertos, o se remozan o se hacen desaparecer. Canido mejoró mucho, San Juan-San Pedro consiguieron las aceras pedidas desde hace unos 30 años, parece otro barrio, en el verano con esto de poner yo más flores que tú, los aromas las convirtieron en un paseo muy agradable.



Terminamos con el barrio de Caranza, el de mayor capacidad de viviendas, que estaba como desaparecido, invisible. Recuerdo ver el tren-chuchú llegar a la rotonda del conservatorio de música rodearla y regresar al centro de Ferrol, me indignó ver que los niños de los bloques no lo vieran, y que no tuviese una parada para ellos. En Caranza hay un paseo a la orilla de la ría, hasta la iglesia pequeña, un poco más adelante vemos de frente Astano y paseamos por la playa. La playa está muy bien, desde que dirigieron las aguas fecales de los edificios al colector general, ya no huele mal y el agua está limpia. Tiene la playa tres entradas, la del medio está preparada para las personas que van en silla de ruedas, también disponen de una especie de vela de sombrero debajo de ella te puedes vestir, o defenderte del sol, caben varias personas, hay también duchas en las tres partes. En la parte pegada al Montón (tercer espigón) hay servicios y están las casetas de los primeros auxilios, salvamento y socorrismo; también hay limpieza y mantenimiento del arenal, que por cierto el viento y olas arrastran la arena y hay que reponerla.



En Caranza se ha iniciado hace unos meses la demolición del puente que unía Bertón con Caranza. Se encuentra en la primera fase, cuando se termine se verá la fraternidad de Caranza con Esteiro, Bertón y la Gándara. Casi 25 años esperando y oyendo que se va a hacer, al fin este alcalde prometió y “no mintió”.



Ponemos fin recordando la necesidad de mantener el aire que respiramos limpio. La exigencia de terminar con las guerras, de acabar aquello que dice “el pez grande come al pequeño”. Abrir los brazos al hermano negro o blanco que viene buscando trabajo. Disminuir el consumo de carnes. Disminuir también la utilización del coche de familia, en Alemania han descubierto que las verduras plantadas próximas a las carreteras están infectadas por lo que expulsan las gomas de las ruedas. La ecología debe estar presente día a día. El Estado español debe preocuparse por mejorar la Sanidad Pública !ya¡.



Recordamos también que en Ferrol es duro ver desde la ventana que la construcción de las fragatas en Navantia pasa un día, un mes, un año y no comienza, cuando miles de trabajadores les esperan, El año nuevo ha comenzado y tiene que luchar por esto. Salud a todos.