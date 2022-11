Aquela sentencia de opereta que dicía que: “as ciencias adiantan que é unha barbaridade”, está hoxe máis vixente que nunca, pois todos os días as novas traen información de novos descubrimentos, sobre todo no eido da menciña. Xa choveu desde o invento das pastillas para solucionar cada día máis doenzas; e semella que a raíña de todas é a do “Paracetamol”, que está indicada para case toda clase de dores, desde a cabeza aos pés. Semella que podería ser comparable a aquel “Bálsamo de Fierabrás” que aconsellaba Don Quijote para calquera ferida ou doenza froito das súas andanzas de cabalerías. E xa que logo, poderiamos deducir que a Don Miguel de Cervantes debémoslle algo máis que o quixote e as súas novelas exemplares, pois quizais lle debemos tamén a idea da pastilla universal que parece ser, en parte, o citado Paracetamol. Os que xa temos unha idade avanzada non o veremos, pero como as ciencias seguen adiantado, calquera século destes, aparecerán pastillas e vacinas para todo. Con permiso dos “Putín” de turno, claro. Non si?