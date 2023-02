Acércase o caos

Fai uns días o portal de novas da ONU, publicaba un artigo, no que falaba de que o 10% da poboación ten nas súas mans perto do 52% da renda mundial, mentres que, a metade máis pobre, so ten o 6.5 da renda mundial. Tamén contaba que 300 millóns de mozas e mozos non reciben ningún tipo de educación e que dous mil millóns de traballadoras-es están dentro da economía informal. Datos demoledores como que, 250 millóns de traballadoras-es viven na máis absoluta miseria, con menos de 2 $ ao día. Ademais o artigo avisaba, de que isto tamén esta acontecer na UE.



Hai uns anos Caritas de Compostela avisaba, de que cada vez máis, van a petar as súas portas demandando axuda, xente que teñen traballos, máis que os seus salarios non lles chega nin sequera a mediados de mes. Traballadores que traballan e están na pobreza; é dicir futuros pensionistas que estarán na miseria. Nun programa de unha radio comunitaria da comarca falaban das pensións e daban uns datos demoledores sacados dos arquivos das autoridades fiscais do ano 2022.



Datos como que 30 mil galegas-os tiñan unha pensión de menos de 150€ ao mes, que 1 de cada 10 pensionistas na Galiza, cobraba menos de 300€ ao mes e que 600 mil pensionistas galegas estaban en risco de pobreza. Ademais este novo foco de pobreza que son as nosas maiores, tamén esta feminizado, nun estado que presume de estar entre os máis desenvolvidos do planeta.



E aínda que é de xustiza dicir, que moito disto, este goberno o heredou, non so está a nom fazer nada, se non que ademais é o culpábel do novo saqueo que se nos vai fazer as traballadoras das nosas nóminas. Iso sí co beneplácito dos sindicatos maioritarios españois. Si señoras e señores falo dos impresentábeis UGT e CCOO os cales, xa son denominados en moitos círculos de traballadoras, como sindicatos pesebreiros. Porque o saqueo das nosas nóminas que vai permitir o goberno do PSOE-UP, so ten unha finalidade.



Aumentar os lucros dos fondos de pensións privadas, os cales, están gobernados pola grande banca internacional e outros axentes das grandes finanzas.



En definitiva o povo traballador debemos ter claro, que a riqueza a xeramos nós non o capital. A economía real, a economía que nos permite comer, que nos permite ter algún tipo de ocio, que nos permite ter algo de seguridade para o futuro, que nos permite criar ás nosas fillas con certa tranquilidade, a economía que crea traballo, esta riqueza a creamos nos co noso traballo e consumo.



As grandes finanzas, a economía especulativa vida a máis desde a caída da URSS, so crea pobreza, desigualdade, intolerancia, totalitarismo, opresión e podía seguir dicindo, xa que, a súa meta é acabar cos sistemas públicos, os cales, nos poñen a todas nun eixe horizontal a hora de demandalos e recibilos.



O loitamos contra isto todas as galegas ou entraremos nun caos social de consecuencias imprebisíbeis, nun futuro non moi lonxe.