El lema adoptado por las jugadoras de fútbol españolas, brillantes “Campeonas del Mundo 2023”, después del bochornoso espectáculo protagonizado por un indigno presidente de la Federación Española de dicho deporte, fue el de “Se acabó”. Se trataba de un “hasta aquí hemos llegado”, por parte de las mujeres españolas, futbolistas, deportista o no, después del machismo demostrado por el Sr. Rubiales, temporalmente suspendido, en sus funciones, por la FIFA.



Después del “varapalo” sufrido por el gobierno de España, por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), al haber dictaminado, en su resolución, que el comportamiento de Luis Rubiales era “grave”, en lugar de “muy grave”, debido a una ley del Deporte, no desarrollada todavía, se impide la expulsión inmediata de este indecoroso personaje.



Yo me temo que el deseado “se acabó”, por parte de la inmensa mayoría de la sociedad española, contraria a esos comportamientos de tocarse los genitales, a modo de exaltación de los “machos Alfa” futboleros, o el beso no consentido a una de las campeonas, o”un pico”, en boca del infractor, nunca mejor dicho, no se va a producir de forma inmediata o próxima.



A no ser que, antes de los tres meses prescritos, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) dictamine que el comportamiento de Rubiales es merecedor de una sanción muy grave, que ocasione la inhabilitación del mismo durante quince años, es posible que el suspendido presidente del fútbol español continúe en su puesto directivo hasta las próximas elecciones en 2024. Sería un verdadero desastre, no comprendido por la sociedad española y la opinión pública mundial.



La realidad es que el fútbol español, desde siempre, es machista. La incorporación de la mujer a este deporte ha sido muy lenta y encontró numerosos obstáculos, para su desarrollo. En la Federación, se cuentan con los dedos de la mano las mujeres que están representadas en puestos directivos y los seleccionadores del equipo nacional femenino, hasta el momento, han sido siempre hombres, de cuyos comportamientos machistas, paternalistas y a veces, violentos, tenemos pruebas fehacientes.



Insisto en que, desgraciadamente, esto no “se acabó”. Se diría que “el enemigo está dentro”, y, por supuesto, se precisa una profunda reforme de la RFEF. Parece, no obstante, que algo se mueve, y el seleccionador del equipo femenino, Jorge Vilda, ha sido cesado.



Cuanto antes, es necesario regular las leyes deportivas, que impidan que comportamientos como los vistos hasta ahora, se puedan seguir repitiendo. Es preciso que los responsables no resulten “intocables”, que sean Impunes; o que se “tapen” los escándalos económicos, de los que hemos tenido conocimiento, bien a través de grabaciones de conversaciones filtradas y bien por noticias publicadas en los medios de comunicación. Parece que la Justicia, aquí, no interviene, por razones muy poco claras.



No podemos negar que, de todas maneras, hay “hombres buenos” en el mundo del fútbol. No me ciega la amistad con mi buen amigo, compañero, coetáneo y vecino de la Calle Galiano, Pepe Criado Labajo, hasta hace unos días presidente del Racing de Ferrol, cuya excelente labor al frente del Club, hizo posible, con gran brillantez, el ascenso a la 2ª División del Fútbol nacional, que merece todo encomio. Pepe ha cumplido fielmente su promesa de dejar su puesto a otro presidente, al frente del Club ferrolano. Ha hecho lo que debe hacer un hombre de palabra, un hombre íntegro. En definitiva, un “hombre bueno” del fútbol, con mayúscula. Con hombres como tú, Pepe, esto se acababa en “plis plas”.



Esto es lo que se necesita. Una renovación total de las mentalidades en la Real Federación Española de Fútbol. Sin enemigos dentro. Sería el “se acabó” definitivo.