8M, el PP, los lesbianos...

Con motivo del 8 de marzo, el PP nos ha recordado que con la ley del sólo sí es sí los violadores se benefician de una reducción de sus condenas. Es cierto, pero también lo es que con la nueva ley hay más violadores en la cárcel que con la anterior, detalle que sorprendentemente no está en el acalorado debate y que bien puede hacer que una ley manifiestamente mejorable sea mejor que la ley sustituida. Más me molesta el creciente número de hombres que se declaran lesbianos (sic) abusando de la ley de autodeterminación de género, con el fin de obtener ventajas laborales o de otro tipo a costa de las mujeres. Es el resultado de que la cartera de Igualdad en el anterior gobierno hubiera recaído en una partidaria del Movimiento Queer, y no en una feminista tradicional y sensata como Carmen Calvo, poco dada a regalar gratuitamente emociones y mucho menos munición a tanto machista vergonzante.