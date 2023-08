Que la música puede servir como nexo entre los pueblos y culturas no es ninguna novedad y algo que ocurre desde hace cincuenta años entre Ferrol, con su litoral abierto al océano Atlántico y la pintoresca ciudad portuguesa de Vila do Conde, situada junto a la desembocadura del río Ave, en el distrito de Oporto, el bello destino definido por su romanticismo y su atmósfera conectada al pasado. Dos formaciones musicales vinculadas históricamente a cada una de estas urbes, el ferrolano y emblemático “Real Coro Toxos e Froles”, cuyo origen se vincula a la orquesta de pulso y púa “ Airiños da miña terra” y la agrupación artística “O Rancho da Praça”, cuyas centenarias raíces se inspiran en tradiciones, melodías y poesías que cantan la belleza inspiradora de la ciudad: “Vila do Conde, Formosa/ Toda en pedra rendilhada/ Foi a jóia que D. Sancho/ Deu á sua namorada…” son responsables de esta unión que hace que el próximo día 31 de agosto tengan lugar los actos conmemorativos del 50º Aniversario de Irmandade entre ambas ciudades que ya se ha celebrado en la villa lusa en donde el alcalde, José Manuel Rey Varela, recordó los orígenes de esta unión “que nació en el ambiente de dos ciudades atlánticas y marineras, con tradiciones históricas semejantes y con fuertes lazos de amistades que se mantienen a lo largo del tiempo”. Para celebrarlo, en la fecha señalada y en el Teatro Jofre se acogerá una delegación oficial de la Cámara Municipal de Vila do Conde, presidida por Vitor Costa, para continuar con los actos conmemorativos de San Ramón y a las 19.00 h en la Plaza de Armas el festival con las siempre celebradas actuaciones del Toxos, que ya cuenta con una calle con su nombre en la ciudad portuguesa y de O Rancho, al que también se le dedicará uno de los espacios públicos ferrolanos. Hermoso hermanamiento gracias a la música que en su verdadera esencia sirve como expresión de fraternidad.