Hai un bo lote de anos, non menos de corenta, puxéronme unha das moi escasas multas que me caeron en más de 50 anos de condución continuada. Nunha noite calquera, das moitas que viaxei da Coruña a Ferrol, pareceume percibír un flash procedente dun vehículo que circulaba en sentido contrario, mais non lle dei maior importancia. Aos poucos días recibín carta da dirección de Tráfico na que se comunicaba que fora denunciado por unha patrulla por levar alta unha luz de cruce. Estrañoume, porque sempre tiven coidado de revisar e levar en orden a iluminación, e fun ao taller para ver que podería ter acontecido. O que pasara era que se soltara unha suxección dun dos focos e coas irreguladaridades da estrada movíase un pouco e coincidiu que lle cadrou enfocar cara ao ceo cando estaba fronte o vehículo da Garda Civil. Á vista dos feitos, malia que a contía da sanción era pequena, decidín presentar recurso, acompañado do informe técnico do taller onde me subsanaran o defecto. Aínda que eu dicía verdade, porque os feitos foran así, como os relataba, a resposta foi negativa. A foto que me tiraran era proba palpable da miña infracción: un dos faros alumeaba alto de máis e... O feito, malia que o incidente pouco máis era que unha tontería, amocoume e por iso aínda o recordo.



Lembreime del nestes días en que volveu ser noticia o caso da velocidade excesiva a que foi sorprendido José Manuel Baltar mentres conducía un auto da Deputación Provincial de Ourense, cando era o seu presidente. Fora o 23, segundo dicían os medios de comunicación, cando a Guarda Civil levantara o atestado que remitira ao xulgado por un posible delicto contra a seguridade vial, dado que circulaba a 215 kilómetros por hora, nun tramo limitado a 120, á altura do concello zamorano de Asturianos.



Como en maio se ían celebrar eleccións municipais e o señor Baltar ía concorrer a elas co obxectivo de recuncar á frente da Deputación ourensá, puxo todos os medios para ir retrasando a resolución do asunto o maior tempo posible. De feito, se recordan, a comezos de maio houbo que suspender o xuízo rápido, a celebrar no xulgado de Primeira Instancia e Instrución de Puebla de Sanabria, pola incomparecencia do seu avogado, ao parecer un habitual defensor de dirixentes do PP. Logo declarou telematicamente ao tempo que atribuía o exceso de velociadade a un despiste. Os que temos sido condutores amantes da velocidade sabemos que eses despistes non se dan, porque se é consciente do perigo ao que se está sometido. Mais aló de que o crea quen queira crelo. Logo manifestou non estar conforme nin co escrito de acusación nin coa pena solicitada polo fiscal, polo que o caso tivo que ser trasladado ao Xulgado do Penal de Zamora, coa previsión de celebrar o xuízo a fins de maio, días despois das eleccións. A defensa manifestou que recorrería perante a Audiencia Provincial de Zamora, por entender que houbera defectos de forma e non debería haber proceso penal. Finalmente, e como o PP de Galicia decidiu nomealo senador autonómico, por estar aforado, o caso acabou na Sala do Penal do Supremo. E ali compareceu este pasado martes. Agora parece ser que non circulaba a 215 e nin sequera a 200, velocidade que, como sabemos eximiría o condutor da pena de cadea que conleva circular a esa velocidade. A proba do algodón, como no meu caso a foto, é o detectado polo radar. Mais seguirán mareando a perdiz.