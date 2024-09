Los 100 años de la Radio y Radio Liberty

La radio es un gran amigo que te acompaña siempre que lo necesitas. La necesitaban los barcos en el mar, tanto, que en la primera Convención Internacional para la seguridad de la vida (año 1914), quedan obligados a llevar mínimo un receptor de radio operativo las 24 horas. Era la primera necesidad de la radio como intercomunicación, pero el emisor fallaba. Poc os años después la Telefonía Sin Hilos (TSH) lucha por mejorar y expandirse como radiodifusión, propaganda radiofónica, voz de los países, radios negras (en las guerras)... Después de la segunda guerra mundial, hartos de sangre y hambre, la guerra entre los dos bloques, EEUU y la URSS, emergió la “Guerra Fría”, su instrumento de lucha será la radio. Por las ondas se luchaba en combates psicológicos, no se ven pero se escuchan martilleando insistentemente para controlar y cambiar conciencias y sumar adeptos.



Fue de los yanquis la idea de cambiar a los ciudadanos rusos a través de la radio, y fue la CIA la que se dispuso a llevar a cabo el proyecto: buscar psicólogos, pedagogos para niños, geragogos para mayores ... ; inspeccionaba todos los textos que contenían lo que iban a decir los locutores; y entre otros, conseguir el dinero para ejecutarlo y mantenerlo, era el sector de las grandes empresas, a ellas les interesaba la libertad total de compra y venta que no existía en la URSS. Se creó el potente Comité Estadounidense para la Liberación de los Pueblos de Rusia o Comité para la Liberación del Bolchevismo (Amcomlib).



Comenzaron por crear en 1953 Radio Free Europe en Alemania, dirigida a los estados de ideales soviéticos en Europa (no llegaban a la URSS). Pronto pensaron y decidieron entrar en la URSS con otra radio. Buscaron el lugar donde construir Radio Liberty en España, lo permitió Franco en junio de 1955 firmó con los EEUU para que lo construyeran, y el Decreto del 5 de abril de 1957. El lugar para montarla se eligió en Playa de Pals en Gerona, pegado al Mediterráneo, era necesario ya que las antenas debían de ser muy altas para que reflejase en la superficie del agua en reposo, y el reflejo se elevara mucho más que ellas, durante muchos años fue la emisora de radio de onda corta más potente del mundo. En la base para la radio los americanos dominaban todo, los jefes eran americanos, militares y de acuerdo con la CIA. Comenzaron utilizando la lengua rusa eslava, pero llegaron a utilizar 18 lenguas. El dinero, hasta 1976, lo puso la CIA. Los españoles trabajaron muy contentos, era como un hotel de cinco estrellas, limpieza, novedades, comida, el encuentro religioso con el cura católico, una enfermería etc. En España las escuchas estaban prohibidas. En la URSS ocurría lo mismo, por considerar que eran instrumentos desestabilizadores; no se podían hacer radiorreceptores que captasen onda media, las radios sufrieron insistentemente interferencias, sabotajes, infiltraciones de espías y alguna bomba.



La edad dorada de Radio Liberty, en parte, coincidió con la misma etapa (1962-1969) de Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información y Turismo, se ocupaba de la comunicación, por tanto la radio entraba. Muchos años antes Fraga adoraba a los Estados Unidos, fue allá varias veces. llevó a cabo el turismo de yanquis a España y al español a los EEUU. Fraga se hizo “muy amigo” del personaje más importante, el presidente del Amcomlib, Howland H. Sargeant, tanto, que consiguió que la imagen de España apareciera por la radio de Alemania. Sargeant la primera vez que estuvo en España fue en 1932, visitó la URSS por primera vez en 1934; perteneció al Consejo de la Estrategia Psicológica de la CIA, para “contención del comunismo” consistía en coordinar y planificar las operaciones psicológicas de la CIA. En 1954 le nombraron presidente del Amcomlib y se mantuvo hasta la unión de Radio Liberty y Radio Free Europe (en 1976).



Otro gallego que conoció Radio Liberty fue Manuel García-Durán Parages Secretario General de la Dirección de Radiodifusión (hijo del gallego Leopoldo García Durán presidente del Real Madrid) y Marrero fueron los dos enlaces del Amcomlib y Radio Liberty con el Ministerio de Fraga a través de la Dirección General de Radiodifusión, fue nombrado por Fraga en 1962 Subdirector General de Radiodifusión hasta 1964, que fue sustituido por Manuel Aznar Acedo. Por último un gallego muy curioso, el padre Emilio Eyré Lamas, muy amigo de Jesús Suevos, y del Dictador a través de su esposa Carmen. Emilio Eyré fue el capellán de la emisora Radio Liberty de Playa de Pals, y metido en el Ministerio de Exterior, lo nombraron capellán de la Embajada de EEUU en España. En Galicia Eyré comenzó la edificación del Santuario Nacional de Fátima en España en las afueras de Chantada-Lugo. Radio Liberty cesó el año 1995 en España, pero pusieron como estación transmisora a la Voz de América (VOA ) que se mantuvo hasta el comienzo del siglo XXI.



Fue muy curioso lo que ocurrió con los rusos, seis años después de la caída del muro de Berlín nos anuncian: “Radio Liberty va a comenzar una sorprendente página en su historia al abrir próximamente una oficina en Moscú ... permitido por Boris Yeltsin..” (Agencia Prees de Francia y Reuters del Reino Unido). En los EEUU dirigía el demócrata Bill Clinton.



Hoy podemos buscar por Google Radio Liberty y nos encontraremos con https://www.rferl.org . Concedamos a Radio Liberty formar parte en los 100 Años de Radio.



Te acuerdas de la radio en las noches sin dormir, en los viajes largos, para cantar y llorar, te cuentan lo que pasa en tu ciudad, o cualquier estado del mundo. Con la radio no te sientes solo.