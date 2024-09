As escolas de teatro infantil e de adultos ofrecen algunhas prazas en Neda

Os grupos municipais de teatro infantil e xuvenil, así como de adultos, volverán contar como mestres e directores con Marián Rey e Agustín Bolaños, profesionais cunha recoñecida experiencia no sector. Estes colectivos xa están consolidados, aínda que pode quedar algunha vacante libre para quen estea interesado.



O salón de actos da Casa da Cultura de Neda volverá ser o escenario para as prácticas dos afeccionados á interpretación. Trátase dunhas agrupacións que se veñen propoñendo dende hai sete anos para fomentar a creatividade e o gusto pola dramaturxia.



A fundadora da compañía Teatro Calavera, Marián Rey, volverá encargarse do elenco infantil e xuvenil, que está aberto a nenos e nenas de até 16 anos como máximo, divididos en dous grupos por idade. Por outra parte, o taller de teatro para adultos seguirá contando tamén co mesmo mestre, o actor, director e distribuidor Agustín Bolaños, que actualmente atópase encabezando O Catre Teatro.



Nos dous casos, as clases desenvolveranse os mércores. Os grupos, que xa están consolidados, ensaiarán entre as 17.00 e as 19.30, no caso dos máis pequenos. A partir desta hora e até as 21.00, será a quenda dos maiores. Os interesados poden consultar as súas posibilidades no teléfono 981 390 233.