Unha aula de clown pon fin aos complementos do Festival Singular de Narón que abren frontes profesionais

A terceira actividade paralela do Festival Internacional do Monólogo Singular congregou onte no Pazo da Cultura de Narón a 17 compañías de artes escénicas galegas. Estas puideron ofertar os seus traballos a programadores estatais, coma os procedentes de Gran Canaria e Euskadi, e internacionais, como os de Arxentina, Chicago, Colombia, Costa Rica e República Dominicana, entre outros.



Tal como lembrou a alcaldesa e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, o ano pasado foron catro as compañías galegas que realizaron xiras, a partir do mesmo encontro que tivo lugar onte, por Uruguay, Costa Rica e Nicaragua.



Esta cita, “Encontro con programadores nacionais e internacionais e compañías de teatro galego”, dá paso hoxe domingo, ás 10.00 horas no Café Teatro do Pazo, á asamblea da Rede Eurolatinoamericana de Artes Escénicas –Redelae–. Para rematar este apartado do programa, a actriz, docente e directora teatral arxentina Julieta Daga impartirá un seminario de clown, do martes ao xoves, de 18.00 a 21.00, no auditorio municipal.

Funcións

A seguinte actuación do Festival Singular, “Contos para entender(nos) mellor”, de Cris de Caldas, terá lugar esta tarde, ás 18.00 horas no Café Teatro, dirixida ao público familiar.



A compañía arxentina Rey Marciali Producciones traerá de volta os adultos ao Pazo, o venres ás 20.00, coa estrea de “La Celestina”. E o sábado, á mesma hora, Atenea García presentará o espectáculo de narración oral “Vicio houbo sempre”.



Volvendo aos espectadores máis miúdos, o próximo domingo ás 18.00 no Café Teatro, A Xanela do Maxín pechará esta décima edición con “Lúa quere viaxar a... Marte!”.