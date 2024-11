Puesta de largo para el museo de los molinos industriales de Xuvia, en Narón

El Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) es ya una realidad. Las instalaciones abrirán al público desde mañana viernes, después del acto institucional de inauguración celebrado este jueves por la tarde y que contó con la participación de Concello, Diputación, así como de las empresas encargadas de acometer la rehabilitación y musealización del complejo.



Así las cosas, quien lo desee se puede acercar a conocer la historia y el funcionamiento de una de las joyas del patrimonio industrial de la comarca, cuya construcción comenzó en el siglo XVIII impulsada por los empresarios franceses Juan Lestache y Francisco Bucau, que dieron vida a la Real Fábrica de Harinas de Xuvia, el principal molino de España en su época.

Daniel Alexandre



La alcaldesa, Marián Ferreiro, inauguró el acto tras la reproducción de un vídeo en el que se resumieron los trabajos acometidos para recuperar la construcción, después de que el Consistorio la adquiriese en 2019 por 311.000 euros. Lo hizo, además, agradeciendo la implicación de todas las personas implicadas en el proyecto.



Así pues, tras una primera intervención para consolidar tejado y muros (2010), se iniciaba la rehabilitación integral de los inmuebles –el molino, las viviendas y los almacenes, unidos estos dos últimos por el patio y los pasillos de acceso– en 2021, con un fuerte desembolso económico de 1,6 millones de euros –procedentes de fondos europeos (497.098 euros), del organismo provincial (634.113) y de las arcas municipales (498.425). El proceso culminó con la musealización de las instalaciones, lo que supuso una inversión adicional de 242.041,55 euros.



En total, el proyecto desde sus inicios ha contado con un aporte económico de 2,7 millones.

Trabajo conjunto

Por su parte, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó el “esforzo colectivo” para la recuperación del molino, en el que se puede observar, dijo “unha mestura de respecto ao pasado e visión de futuro”. Formoso incidió, además, en la importancia “de preservar o patrimonio como parte fundamental da identidade local”.

Daniel Alexandre



Por su parte, el responsable de Turismo del organismo provincial, Xosé Regueira, apuntó también a la colaboración entre administraciones para sacar adelante este proyecto. “Soubemos desde un primeiro momento que recuperar este patrimonio industrial e histórico do concello de Narón non era so unha obra de interese para a poboación local, senón para toda a provincia e toda Galicia. Un patrimonio que lle vai dar valor ao Camiño Inglés e a contribuír a unha oferta turística máis diversificada”.

Apertura

Tal y como había avanzado este Diario, el Cimix naronés abre ahora sus puertas gestionado por la firma compostelana Trivium. Este sábado, con motivo del Día de Narón, podrán conocerse las instalaciones de manera gratuita –el acceso también será libre cada 18 de mayo, Día Internacional de los Museos–.

El coste de la entrada general es de 3,30 euros por persona, con reducciones del 50% en determinados casos: familias numerosas, mayores de 65 años, titulares del carné joven y personas con diversidad funcional o dependientes –junto a sus acompañantes–.



La temporada alta se fija en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, además de en Semana Santa y Navidad –del 23 de diciembre al 6 de enero–. Durante este intervalo de tiempo el Cimix abrirá los jueves, viernes, sábados y domingos de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.



Mientras, el resto del año será considerado temporada baja, estando las instalaciones disponibles los jueves y viernes laborables –de 10.00 a 14.00–, así como los fines de semana –de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas–.



La ordenanza reguladora del Cimix establece también la posibilidad de alquilar espacios para celebrar eventos, así como una bolsa de horas (150 anuales) para el uso del complejo museístico por parte del Concello.



Además de visitas guiadas –también para centros escolares–, las instalaciones albergarán talleres sobre el proceso de molienda y se sellarán en ellas las credenciales del peregrino.