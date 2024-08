Narón invertirá 345.000 euros en varias actuaciones en el municipio

El Ayuntamiento de Narón invertirá cerca de 344.000 euros en tres actuaciones destinadas a la mejora de viales en la zona urbana y rural del municipio, así como a la ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento.



En este último caso, la intervención consistirá en la instalación de tuberías para la implantación de los citados servicios en el vial que da acceso al convento de Baltar desde la carretera que une Valdoviño y Ferrol (AC-116). Dichos trabajos –164.064 euros– se encuentran en fase de licitación y las empresas necesarias en acometerlos tienen hasta el próximo 29 de agosto para presentar sus ofertas.

Vista aérea de la zona de intervención en el acceso al convento de Baltar I Concello



Otra de las actuaciones –también en fase de licitación y cuyo periodo culmina en este caso el día 30 de este mes– es el acondicionamiento de aceras y aparcamiento en la avenida do Mar, unas tareas enmarcadas en el Plan para a habilitación e mellora de infraestruturas dos parques empresarias de Galicia, impulsado por la Xunta. Dichas obras están presupuestadas en 106.025 euros y permitirán mejorías, explican desde el ejecutivo local, “mellorar a seguridade e accesibilidade dos peóns e, ao mesmo tempo, o espazo para o aparcamento de vehículos lixeiros no tramo comprendido entre a rotonda da rúa do Pavillón cara a Lóngaras, na marxe dereita”.



La actuación incluye también la adaptación de la recogida de pluviales, la recolocación de la iluminación y la reparación de la capa de rodaje del vial transversal final del polígono.



Por último, la tercera de las intervenciones –que cuenta con una inversión de 74.405 euros, con plazo de presentación para las firmas hasta el próximo 2 de septiembre– supondrá la mejora de los caminos de O Pazo, en la parroquia de Sedes, y de A Portela, en Pedroso. Ambos trabajos forman parte del Plan de mellora de camiños municipais 2024-2025 de acceso a parcelas agrícolas –cofinanciados por Agader.

Entre los objetivos de esta actuación están la mejora de la seguridad, la accesibilidad y la cohesión de la zona rural. Las tareas consistirán en la repavimentación, mediante el rebacheo, refuerzo de la capa de rodaje y la limpieza de las cunetas.



“Con cargo a actuacións como as contempladas nestes tres proxectos seguimos avanzando na mellora de viais tanto no núcleo urbano como rural e tamén na implantación de servizos tan importantes como o saneamento o abastecemento na zona rural”, destacó la alcaldesa, Marián Ferreiro.