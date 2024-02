Diego Fernández, de Fame Kanalla | "Los concursos nos ayudan a tener más visibilidad"

Diego Fernández es el propietario y cocinero de Fame Kanalla, el establecimiento naronés –Av. Souto Vizoso, 21– que ha ganado la última edición del Concurso de Tapas de Entroido impulsado por el Concello.

Enhorabuena por el premio. ¿Cómo se siente al recibir este reconocimiento?

Una alegría tremenda, es maravilloso cuando la gente valora tu trabajo y más cuando lo hacen tanto el público como el jurado. Ha sido un plus de motivación que nos hace pensar que estamos haciendo las cosas bien.

¿Es la primera vez que participa en una iniciativa como esta?

No. He estado muchos años fuera, pero antes de irme participé, no recuerdo la edición que era, como jefe de cocina de la Parrillada El Mercado. Quedamos segundos.

¿Cree que este tipo de propuestas ayudan a dinamizar el sector hostelero de la localidad?

Absolutamente. Este tipo de iniciativas están muy bien para los locales en general, pero para los nuevos como el nuestro, que llevamos un año y dos meses abiertos, todavía más. Nos ayuda a tener visibilidad, por ejemplo, entre aquella gente que no tiene redes sociales. A mí me gustaría que se hiciese dos o tres veces al año, porque ayuda a que la gente adquiera la costumbre de salir, probar un local y después continuar conociendo otros.

¿Cómo se le ocurrió la tapa?

La verdad es que tuve que hacerlo muy rápido. Quería que tuviese todos los elementos característicos del cocido. Pensé entonces que lo mejor era jugar a las dos bandas, la de la oreja de carnaval –que es dulce– y la del cocido –como salado–. Incluí el arroz urichimai en la tosta como la parte de hidratos que lleva el cocido, para darle una vuelta y hacerlo a nuestro estilo, que es un poco más gamberro.

El nombre también es “kanalla”...

En nuestra carta todos los platos tienen un nombre simpático, gamberro... [Risas]