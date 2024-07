O Couto honró a su pimiento “verde, saborosísimo e que non pica”, como destacó el pregonero

La fiesta del pimiento de O Couto cerró su vigésimo cuarta edición, acercándose ya al cuarto de siglo. Un periodo en el que este producto ha ido creciendo en renombre, ya que en 2010 su calidad fue reconocida con la Indicación Xeográfica Protexida con la que se comercializa. Desde entonces y año tras año, la parroquia de O Couto rinde homenaje al producto que lleva el nombre de la zona por cocinas de toda la geografía.



En esta jornada dominical, unos 200 kilos de pimientos hicieron las delicias del medio millar de comensales que acudieron a esta cita anual, que no solo es gastronómica sino social y amenizado musicalmente por Jorge Latino.



Antes de la celebración gastronómica, tuvo lugar el acto oficial, al que no faltaron la alcaldesa, Marián Ferreiro, y la concejala de Festas, Mar Gómez, entre otros representantes de la corporación. Francisco Pico, de la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto, fue el encargado de introducir el acto, que contó, como pregonero, con Siro López.



El caricaturista recordó la historia del pimiento, desde su llegada de América hasta que Fray Martín Sarmiento “probounos por primeira vez cociñados polo meu amigo Felipe Colmenero”, que consiguió que no picasen “actuando sobre as plantas e coa maxia dos rezos no mosteiro do Couto”, apuntó.



Asegurando que el color verde es símbolo de “esperanza, sensación de equilibrio e seguridade emocional”, los pimientos de O Couto cumplirían perfectamente porque “son verdes, saborosísimos e non pican”, indicó.

En el acto se sirvieron churrasco, cachelos y pimientos y se recordó el papel que juegan, además del Concello, la Orde de Damas e Cabaleiros do Pemento do Couto, la Asociación de Vecinos de O Couto, la Cooperativa do Val y la de Agroflor , que permiten mantener esta cita anual.