El BNG naronés apunta al mal estado de la pérgola de la plaza del Ayuntamiento de Xuvia

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón denunció el mal estado en el que se encuentra la pérgola ubicada en la plaza del antiguo Ayuntamiento, en el barrio de Xuvia. La formación advierte de que supone “un perigo para os viandantes” y demanda al ejecutivo local una solución, al tratarse de “unha zona onde a afluencia dos veciños e veciñas é constante”, apuntó la responsable local, Marta Grandal.



La formación ha presentado por Registro una petición formal en la que reclaman “unha boa sinalización”, poniendo el foco que, tras más de un mes en mal estado, “aínda non aprobaron a partida para a súa reparación”.

Cedida



Los nacionalistas denuncian, también, la situación que viven algunas zonas verdes del municipio. En este sentido, alertan de un desprendimiento de tierra en el Parque do Río Freixeiro, “que está a caer” sobre el caudal. “Parece un déjà vu, mais neste concello nunca se solucionan as deficiencias estruturais dun parque que debe ser un punto de encontro seguro”, remarca Grandal.

En otro orden de cosas, desde el BNG recuerdan que durante la sesión plenaria correspondiente a noviembre, solicitaron información acerca del estado del pabellón municipal de As Lagoas, así como de otros ubicados en las parroquias de Sedes y Piñeiros, “e aínda non tivemos resposta. Agora que houbo que parar actividades ou que están a entrar rexistros pedindo devolución de taxas por non poder facer uso deles, preguntámonos se van tomar a situación en serio no Concello, non só dos pavillóns, senón das instalacións municipais, como os locais sociais de Pedroso, San Xiao e outros tantos”, lamentan.



Además, la formación ha salido al paso de la respuesta dada por el ejecutivo local con respecto a los planes de autoprotección en las instalaciones culturales. “Os traballadores e traballadoras, xa sexan funcionarios ou das empresas que traballan mediante licitación, non teñen a devandita formación que así reclaman”, sostiene el BNG.