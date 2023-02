Varios heridos en Nueva York en un atropello al parecer intencionado

Varias personas resultaron heridas este lunes en Nueva York al ser atropelladas, aparentemente de forma intencionada, por un camión cuyo conductor fue detenido poco después.



"No sabemos los motivos en estos momentos, pero no fue un accidente", dijo a través de Twitter el concejal Justin Brannan, que representa a la zona del sur de Brooklyn donde tuvo lugar el incidente.



Según fuentes policiales citadas por medios locales, hay al menos cuatro heridos y uno de ellos fue trasladado en estado crítico a un hospital cercano.



El atropello tuvo lugar alrededor de las 11.00 (16.00 GMT) en una avenida del barrio de Bay Ridge, en Brooklyn, donde el camión invadió la acera y golpeó a varias personas.



El conductor se dio a la fuga a bordo del vehículo y fue perseguido por unidades de Policía, que finalmente consiguieron detenerlo aproximadamente 30 minutos después tras una persecución.



Según medios locales, el arrestado tiene 62 años y no cuenta con antecedentes penales, aunque había tenido en 2019 un episodio con la Policía por aparentes problemas de salud mental, señala el New York Post.



El diario The New York Times apunta que agentes de policía trataron de dar el alto al camión alrededor de las 10.50 horas y que el conductor intentó esquivarlos y fue justo después cuando atropelló a las personas.

Por ahora, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no ha ofrecido información oficial sobre el suceso.



La oficina del alcalde, Eric Adams, indicó en Twitter que el NYPD seguía investigando y que "no hay amenazas adicionales creíbles en este momento", una vez que el sospechoso ha sido detenido.



El camión, un vehículo de pequeño tamaño de la compañía de alquiler U-Haul, estaba siendo examinado por agentes, incluidos especialistas en bombas.



El atropello tuvo lugar justo en el día en que arrancaba la fase final del juicio contra Sayfullo Saipov, el condenado por el atentado terrorista que en 2017 costó la vida a ocho personas, incluidos cinco argentinos, en Nueva York.



Saipov, que usó un camión de alquiler para arrollar a ciclistas que transitaban por un carril bici, ya ha sido declarado culpable y ahora el jurado debe decidir si se le impone la cadena perpetua o la pena de muerte.

Por ahora, en el suceso de hoy no se ha apuntado a una posible motivación terrorista.