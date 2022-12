Ucrania pide “ayuda para reparar sus infraestructuras energéticas” y “armas para acercar la paz”

Ucrania apeló ayer a la solidaridad de la comunidad internacional para superar la destrucción de su infraestructura energética por los bombardeos masivos rusos, pero también demandó armamento pesado, tanques, artillería y sistemas de defensa antiaérea para “acercar el fin de la guerra”.



“Se necesitan al menos 1.500 millones de euros para reparar mínimamente las instalaciones energéticas ucranianas destruidas por los ataques rusos”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por videoconferencia a los asistentes a la Conferencia de Solidaridad con el Pueblo de Ucrania, que se celebró en París.

Los tres pasos de Zelenski



Finalmente la conferencia recaudó 1.050 millones de euros para financiar las necesidades básicas de Ucrania para que pueda sobrevivir a este invierno. Horas antes, en un mensaje a los líderes del G7 el mandatario ucraniano les propuso dar “tres pasos” para acelerar el advenimiento de la paz en Ucrania, que denominó “nueva fuerza”, “nueva solidez” y “nueva diplomacia”.



Para Zelenski, “nueva fuerza” es el suministro a Ucrania de tanques, artillería y misiles de largo alcance; “nueva solidez”, la preservación de la estabilidad energética, financiero y social. “Si perdemos en estos aspectos, perderemos en todo”, advirtió el presidente ucraniano, que añadió que “nueva diplomacia” es la utilización de los medios diplomáticos para liberar los territorios ucranianos ocupados y a todos los ciudadanos del país.



La respuesta del Kremlin a la declaración de Zelenski no se hizo esperar: “Son tres pasos para continuar las acciones bélicas”, dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov. La parte ucraniana debe tomar en cuenta las “nuevas realidades que se han creado”, en alusión a las cuatro regiones de Ucrania (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jerson) que se anexionó Rusia ilegalmente el pasado 30 de septiembre sin siquiera controlarlas en su totalidad, según Peskov.

“Si no se tienen en cuenta estas nuevas realidades es imposible avanzar (hacia un arreglo)”, recalcó. Mientras Moscú y Kiev cruzaban estas declaraciones la intensidad de los combates no menguaba en el campo de batalla, en particular en la región ocupada de Donetsk.