Ucrania confirma la presencia de mercenarios de Wagner en las zonas ocupadas en el este

El Gobierno de Ucrania ha asegurado este miércoles que los mercenarios del Grupo Wagner han regresado al país desde Bielorrusia a las zonas ocupadas en las que contaban con presencia en el flanco oriental, si bien ha matizado que no suponen una amenaza importante.

El portavoz del Grupo Oriental de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Ilia Yevlash, ha confirmado que se trata de mercenarios que habían estado en Bielorrusia, como parte del acuerdo alcanzado por el Grupo Wagner y Rusia para no punir a quienes siguieron la fallida rebelión del ya finado Yevgeni Prigozhin.

Yevlash ha asegurado que los campamentos en los que se encontraban hasta ahora en algunas de las regiones bielorrusas que limitan con Polonia serán levantados. "Había alrededor de 8.000 de ellos allí. Ahora algunos se han ido a África y otros renuevan contratos con el Ministerio de Defensa ruso y regresan aquí", ha contado.

No obstante, ha asegurado que no son una "amenaza significativa", puesto que son tan solo unos 500 efectivos y carecen, ha dicho, del liderazgo de Prigozhin, muerto en un accidente aéreo en agosto. "Se encuentran entre las más preparados del Ejército ruso, pero no supondrán una amenaza importante", ha dicho, recoge RBC.

Las declaraciones del portavoz de las Fuerzas Armadas se dan en paralelo a informaciones de la cadena CNN que, citando a militares ucranianos, han contado también que los mercenarios de Wagner habían regresado a Bajmut.

Por su parte, el principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha contradicho al portavoz de las Fuerzas Armadas, al asegurar que "ya no existe Wagner", puesto que este grupo de mercenarios "terminó con la liquidación" de Prigozhin y Dmitri Utkin, muerto también en el citado accidente aéreo.

Podoliak también ha señalado como responsables de la disolución de Wagner al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerasimov, con quienes Prigozhin mantuvo una enconada disputa pública desde el inicio de la guerra.

"Sólo quedan excombatientes de un grupo terrorista que se fueron a algún lado, a África, a la vida civil y criminal de las regiones rusas, o firmaron un contrato con el Ministerio de Defensa de Rusia y aceptaron tocar el último acorde, conectando al agujero ruso en dirección a Bajmut", ha dicho.

Podoliak ha calificado estas informaciones de "mediáticas", cuyo objetivo no es otro, ha remarcado, que "intentar bloquear las noticias sobre la liberación" de Andrivka y Klishchivka, al sur de Bajmut, por parte de las tropas ucranianas y la "destrucción de las principales formaciones rusas preparadas para el combate".