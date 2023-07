Ucrania cifra en unos 5.000 los mercenarios del Grupo Wagner desplegados en Bielorrusia

El Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania cifró hoy en unos 5.000 los mercenarios de la compañía paramilitar rusa Wagner desplegados en Bielorrusia.

“Al principio, cuando los grupos de mercenarios comenzaron a entrar en Bielorrusia, su número se estimó en cientos. Pero ahora, dada la información disponible sobre representantes de compañías militares privadas, su número es, por supuesto, diferente y puede llegar unos 5.000”, declaró el portavoz del la guardia fronteriza ucraniana, Andrí Demchenko.

En declaraciones a la agencia Ukrinform agregó que esta cifra no representa una amenaza inmediata para Ucrania, aunque los agentes para cualquier escenario y la situación en la frontera está totalmente controlada.

Subrayó que el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras continúa monitoreando la situación respecto a la llegada de mercenarios rusos a Bielorrusia.

“Ucrania está haciendo todo lo necesario para comprender el riesgo real y garantizar una seguridad fiable debido a la presencia de mercenarios en un país vecino. Reaccionamos en consecuencia”, dijo.

Enfatizó que la frontera de Ucrania está siendo fortalecida en toda su longitud y reforzada con todos los medios necesarios.

El comandante de las Fuerzas Conjuntas, teniente general Serquí Nayev, declaró previamente que las acciones del Grupo Wagner en Bielorrusia tienen como objetivo "ejercer presión psicológica" e intimidar a la población ucraniana.

"Pero no debemos dejarnos intimidar porque sabemos lo que tenemos que hacer y estamos haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas de reconocimiento y sabotaje del enemigo no puedan operar con éxito en el territorio de Ucrania, en particular en la dirección a Kiev en la zona de Chernóbil", señaló, según un comunicado de las Fuerzas Conjuntas.

El comandante, que hizo estas declaraciones durante su asistencia a un entrenamiento militar en una instalación de infraestructura crítica en la zona de exclusión de Chernóbil, precisó que "para evitar acciones enemigas", la semana pasada se destruyeron cinco tramos de carreteras que conducen a la frontera estatal con Bielorrusia.

Además se crearon más de sesenta obstáculos con desechos forestales y se colocaron más de 2.500 minas antitanque, a lo que se suman ejercicios militares con regularidad semanal.