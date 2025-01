Trump sugiere que las políticas demócratas son responsables del accidente aéreo en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este miércoles que el accidente aéreo de Washington estaría relacionado con las políticas de las anteriores administraciones demócratas, las cuales habrían rebajado los requisitos para trabajar en la aviación civil.



"Debemos exigir sólo los estándares más altos a quienes trabajan en nuestro sistema de aviación", ha dicho Trump, quien ha apostado por "las personas con mayor aptitud, con el mayor intelecto y con una mentalidad superior".



Sólo personas con estas cualidades, ha subrayado en una comparecencia, "pueden optar a ser controladores aéreos", una condición que "no era así" antes de que él llegara a la Casa Blanca por primera vez. "Cambié los estándares de Obama de muy mediocres en el mejor de los casos a extraordinarios", ha dicho.



"Cuando llegué en 2016 hice pronto ese cambio porque siempre sentí que este era un trabajo (...) que tenía que ser de una inteligencia superior, y en verdad no teníamos eso", ha insistido Trump, quien ha acusado a Joe Biden de volver a rebajar los requisitos "a unos niveles más bajos que nunca".



"Yo puse la seguridad por delante, Obama, Biden y los demócratas pusieron la política por delante, y pusieron la política a un nivel que nadie había visto nunca porque estaba el nivel más bajo", ha ahondado Trump, quien también ha apuntado sin pruebas hacia las políticas de "diversidad" en las Fuerzas Armadas.

Así, el presidente de Estados Unidos se ha mostrado "asombrado" con este tipo de políticas de las anteriores administraciones demócratas que han fomentando "la contratación de personas con discapacidades intelectuales y psiquiátricas severas".



Durante su intervención, también ha tenido tiempo de divagar sobre los "problemas del piloto" para manejar el helicóptero a pesar de que las condiciones meteorológicas no eran adversas. "Hacía frío, pero era una noche muy despejada, tanto como se puede serlo", ha contado.



"Sucedieron algunas cosas realmente malas y algunas cosas que no deberían haber sucedido", ha dicho, aseverando en otro momento que no culpa al controlador aéreo. "Lo que digo es que hay cosas que uno puede cuestionar, como la altura del helicóptero, la del avión, yendo en direcciones opuestas", ha afirmado.

Trump ha confirmado que lamentablemente no hay supervivientes, tal y como han adelantado horas antes las autoridades locales, que informado por el momento del hallazgo de 28 cadáveres en el río Potomac, entre los cuales está el de uno de los tres soldados que viajaban en el helicóptero.



"Una noche oscura y dolorosa en la capital de nuestra nación", ha expresado Trump, quien ha calificado los hechos de "tragedia de proporciones terribles", en la que no solo han fallecido estadounidenses, sino también ciudadanos rusos "muy talentosos", en referencia a dos excampeones del mundo de patinaje artístico.



Cuando ha tomado la palabra, el secretario de Transportes, Sean Duffy, ha prometido que la Administración Trump llevará a cabo las reformas necesarias para evitar "que estos errores no se repitan una y otra vez".

"Vamos a asumir la responsabilidad en el Departamento de Transporte y las Fuerzas Armadas para asegurarnos de que implementemos las reformas que ha dictado el presidente Trump", ha remarcado, repitiendo a su vez la premisa de que sólo se puede "aceptar a los mejores y más brillantes en puestos de seguridad".