Ribera pide a Feijóo que aclare si PP "pactará" con Meloni en Europa y Montero le pregunta al PSOE lo mismo

La cabeza de lista del PSOE al Parlamento europeo y vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido este viernes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si su partido "pactará" tras los comicios europeos del 9 de junio con la formación Fratelli d'Italia, liderada por Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, advirtiendo de que no hay una "ultraderecha buena y una mala, sino que la ultraderecha es mala".



En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Ribera ha hecho estas manifestaciones después de que Núñez Feijóo haya manifestado en las últimas horas que el partido de Meloni no le parece "homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa".



Ribera se ha mostrado convencida de que el PP "no tiene un proyecto" para Europa, sino que su único proyecto es "pactar con la extrema derecha, con Meloni", alguien que, en Italia, prohíbe "que los hijos de las parejas homosexuales estén inscritos en los registros y que impone limitaciones a las mujeres", al tiempo que "recorta" el estado de bienestar y "jalea actitudes absolutas xenófobas con respecto a los migrantes".



"Esto no es lo que queremos para el resto de Europa; aquí no hay una ultraderecha buena y una ultraderecha mala, sino un proyecto que choca frontalmente con los valores de derechos, de libertad de expresión y de democracia que siempre ha defendido Europa". Por ello, ha considerado también un "gran error" que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya dejado la puerta abierta a pactar con la formación de Meloni.



Ha agregado que también sería un "gran error que Feijóo se apuntara a ese bando, un bando perdedor y limitador de derechos". Se ha mostrado convencida de que la inmensa mayoría de los españoles "tampoco" quiere ese bando.



Respecto al hecho de que el PP considere que las elecciones europeas son una oportunidad también para que los españoles se pronuncien sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la candidata del PSOE ha advertido a Feijóo de que si pretende "vender" estos comicios como si fuera Sánchez "quien estuviera jugándose la Presidencia", puede salir "escaldado".



"No es eso lo que está en juego y se confunde el Partido Popular si cree que con el voto del 9 de junio puede cambiar esa realidad", ha indicado Ribera, quien ha recalcado que de lo que "estamos hablando es de Europa" y no de la Moncloa.



"Si el señor Feijóo quiere medirse en esos términos, a lo mejor sale escaldado", según ha señalado Ribera, apuntando que el líder del PP a lo mejor se encuentra "con que a la vuelta de la esquina, hay quien le está esperando para pedirle cuentas por un cálculo mal hecho".



En su opinión, Feijóo tiene "una gran empanada mental si va a esconderse de esa alianza que quiere firmar con la ultraderecha diciendo que esto se trata de votar contra Pedro Sánchez". Para Ribera, el presidente del PP se está convirtiendo en "uno de los líderes más conservadores de la derecha tradicional europea", porque "está abrazando sin ningún pudor, a diferencia de lo que hacen otros líderes conservadores europeos, a la extrema derecha".

Irene Montero acusa a Ribera de querer pactar con Meloni para sumar a la extrema derecha al centro de mando de la UE

La cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha acusado este viernes a la candidata del PSOE al Parlamento europeo y vicepresidenta Tercera del Gobierno, Teresa Ribera, de estar dispuesta a pactar, tras los comicios del 9 de junio, con la formación Fratelli d'Italia, liderada por Giorgia Meloni, primera ministra italiana, para incorporar a la extrema derecha al "centro de mando" de la UE "con la excusa de la guerra".



Montero, que ha acudido este viernes por la mañana a los terrenos de los astilleros Murueta en la reserva de la biosfera de Urdaibai, en Vizcaya, se ha referido, de esta forma, a una entrevista que concedió Ribera al grupo Vocento, publicada el pasado domingo, en la que, preguntada por si sería posible alcanzar pactos con los Conservadores y Reformistas (ECR), afirmó que "depende de la aritmética" que salga de las urnas y si las propuestas "que hacen son con arreglo a los valores de más Europa, respeto a la democracia y a las reglas de juego", lo que supondría "una reincorporación a la normalidad europea".



En sus declaraciones a los periodistas, la exministra de Igualdad ha hecho mención, en primer lugar, a la celebración hoy del 'Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme', y ha recordado que Euskadi, en su día, dio en el Estado español "una lección democrática" con su voto en contra a la entrada en la OTAN.



Por ello, cree que los comicios del próximo 9 de junio, "la gente de este país tiene que volver a defender la paz, los derechos humanos, el fin del genocidio en Palestina y dar de nuevo una elección democrática de defensa de la paz y de los derechos humanos".



"Estamos también enormemente preocupadas por ese particular 'querida Giorgia' que ha dado hoy la vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas. Teresa Ribera ha entonado su propio 'querida Giorgia', ha dicho que el Partido Socialista está dispuesto a pactar con la extrema derecha de Giorgia Meloni, que como saben es una declarada antiabortista", ha indicado.



Este mismo viernes el que fuera vicxepresidente del Gobierno y cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha difundido a través de las redes sociales la citada entrevista de Teresa Ribera, que ha llevado a Irene Montero a acusar a la candidata socialista de abrir la puerta a los acuerdos con Meloni.



Montero ha alertado de que "la guerra va a ser la excusa para incorporar al centro de toma de decisiones de Europa a la extrema derecha". "Creemos que es el momento de que sociedades como la vasca, que los pueblos de España, hagan una apuesta clara por la paz y por la ruptura de ese consenso belicista que está llevando hasta a la socialdemocracia a defender los pactos con una extrema derecha como la de Meloni", ha emplazado.



Según ha destacado, la presidenta de Italia "obliga a las mujeres en su país a escuchar el latido de un feto antes de interrumpir de forma voluntaria su embarazo" y permite "que las antiabortistas y los antiabortistas acosen a las mujeres que van a interrumpir su embarazo".



"No podemos permitir que en el corazón de las decisiones de Europa se incorpore la extrema derecha con la excusa de la guerra y, al contrario, necesitamos paz y más derechos. A la extrema derecha no la vamos a frenar incorporándola al centro de mando de Europa, la vamos a frenar con paz y con más derechos, no con una apuesta por ese consenso bélico que, como ya saben, a cara descubierta defiende también la vicepresidenta Ribera", ha censurado.



Preguntada por si de verdad cree que la socialdemocracia puede acabar pactando con el partido de Giorgia Meloni, ha insistido en que es lo que "ha dicho Ribera, que el Partido Socialista está dispuesto a pactar con la extrema derecha de Meloni".



A su juicio, la guerra va a ser "la excusa para que se incorpore al centro de decisiones de Europa a la extrema derecha" y "lo grave" es que ahora se sume el PSOE a este argumento.



La candidata de Podemos ha manifestado que hay "un objetivo común" de las sociedades en Europa de "frenar a la extrema derecha", pero ha señalado que, para ello, no se les puede "incorporar al centro de mando de Europa".



"A la extrema derecha se le frena garantizando derechos y rompiendo el consenso belicista, es decir, apostando por la paz, por el fin del genocidio y por la garantía de los derechos sociales, de los derechos feministas, no incorporando a la extrema derecha al centro de decisiones de Europa", ha reiterado.



El BNG pide que se garantice que los tripulantes de barcos de alta mar puedan votar el 9J

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha exigido que se establezca ya el mecanismo que permitiría que los tripulantes embarcados en alta mar puedan votar en las próximas elecciones europeas.



Los nacionalistas demandan en un comunicado implantar el voto telemático o electrónico, tal y como quedó incorporado en la Ley de Pesca Sostenible "gracias a una enmienda del BNG, para garantizar que los marineros puedan ejercer su derecho a voto", explican.



La enmienda incorporada garantiza el derecho a voto de los tripulantes embarcados en altura y gran altura con el objetivo de "acabar con una discriminación histórica que sufría el sector".



En este sentido, recuerdan que la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado en marzo pasado, aunque con la disolución de las Cortes, la celebración de las elecciones generales de julio y la conformación del nuevo Gobierno, comprendían los nacionalistas que para los primeros comicios posteriores el mecanismo aún no se hubiese establecido.



No obstante, “ahora, seis meses después de la toma de posesión, el Gobierno no tiene ninguna excusa para no habilitar el voto telemático para los tripulantes”, indican.



“Debe dar cumplimiento al mandato legal", ha insistido Rego que recuerda que esta es una reivindicación que "lleva décadas” realizándose y que nunca había sido atendida.