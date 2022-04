Pink Floyd lanza un nuevo tema tras 28 años para apoyar al pueblo ucraniano

Después de 28 años de parón, el grupo británico Pink Floyd vuelve a juntarse para publicar este viernes un tema de apoyo al pueblo ucraniano titulado "Hey Hey Rise Up" ("Hey Hey Levántate").

Se trata de la primera canción que graba la banda desde el álbum "The Division Bell" (1994) e incluye la voz del cantante ucraniano Andriy Khlyvnyuk, del grupo de rock Boombox, a quien acompañan dos históricos de Pink Floyd como David Gilmour y Nick Mason.

Todos los beneficios que genere "Hey Hey Rise Up" irán destinados a la ONG Ukrainian Humanitarian Relief, según informó este jueves la legendaria banda londinense en su cuenta de Twitter.

El guitarrista y vocalista de Pink Floyd está acompañado en esta grabación, además de por Mason, miembro fundador del grupo en 1965, por otros colaboradores habituales como el bajista Guy Pratt y el teclista Nitin Sawhney.

El tema, finalizado en los estudios la pasada semana, tomó partes de la voz de Khlyvnyuk de un clip que colgó el artista ucraniano en la red social Instagram, en una actuación en la plaza Sofiyskaya de Kiev.

Desde ese simbólico lugar, Khlyvnyuk entonó una conocida canción ucraniana de protesta, cuya última frase da título al nuevo tema de Pink Floyd.

El videoclip de "Hey Hey Rise Up" es obra del director y guionista Mat Whitecross, mientras que la carátula del sencillo, diseñada por el artista cubano Yosan León, lleva el dibujo de un girasol, la flor nacional de Ucrania.

