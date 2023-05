La oposición tailandesa negocia un Gobierno de coalición tras derrotar a los promilitares

El partido reformista Move Forward, que ganó de manera inesperada las elecciones del domingo en Tailandia, anunció este lunes que está negociando con cinco partidos opositores la formación de un Gobierno de coalición prodemocrático tras la derrota del bando promilitar en las urnas.



"Entre los seis partidos lograríamos aproximadamente 309 escaños de los 500 de la Cámara Baja", declaró en una rueda de prensa el líder de la formación, Pita Limjaroenrat, que reiteró su deseo de convertirse en primer ministro poco después de que la Comisión Electoral anunciara los resultados provisionales.



La victoria de este partido progresista supone un giro radical en el conservador e inmovilista panorama político en Tailandia.



Con una ambiciosa agenda que incluye la reforma de la polémica ley de lesa majestad y reducir el poder de los militares, Move Forward consiguió 151 escaños y superó contra pronóstico al Pheu Thai, el favorito en las encuestas que quedó segundo con 141 parlamentarios.



El partido United Thai Nation, encabezado por el primer ministro saliente y general golpista Prayut Chan-ocha, quedó en quinta posición en número de escaños con 36 diputados tras sumar 4,7 millones de apoyos.



No obstante, para la selección del próximo primer ministro también entra el juego el Senado, con 250 miembros electos por la extinta junta militar y prominentemente conservadora, por lo que la oposición se quedaría corta para alcanzar los 376 diputados que dan mayoría al sumar ambas cámaras del Legislativo.



BLOQUE PRODEMOCRÁTICO

Las elecciones del domingo tuvieron como claros ganadores a los dos principales partidos de la oposición y considerados el bloque prodemocrático, que sumaron más del 60 por ciento de los votos, frente a las formaciones más conservadoras y vinculadas al Ejército que formaban la actual coalición de Gobierno.



Por eso, los comicios se han visto como una oportunidad para consolidar la democracia en Tailandia y dejar atrás casi una década de poder del actual primer ministro, el general Prayut Chan-ocha, que llegó al cargo en 2014 a través de un golpe de Estado y que consiguió en 2019 ganar unos comicios que fueron calificados de poco transparentes.



El líder de Move Forward, de 42 años, indicó que habló hoy con la líder del Pheu Thai, Paetongtarn Shinawatra, cuyo partido terminó segundo en las votaciones al sumar 141 parlamentarios, para invitarlos a la coalición junto con cuatro partidos minoritarios, todos opositores al Gobierno promilitar saliente.



El objetivo tras la victoria es "intentar formar Gobierno lo antes posible" para lograr una "transición suave" respecto al anterior Ejecutivo, apuntó el carismático aspirante a mandatario.



Preguntado sobre un eventual golpe de Estado y otros posibles factores que podrían impedir la formación de Gobierno o su elección como primer ministro, Pita señaló que no está "preocupado" pero no es "descuidado" y aseguró que "la gente de Tailandia no permitirá que eso suceda".



"El pueblo ha perdido mucho en la última década. Hoy es un nuevo día", matizó el político y exempresario, que tiene dos máster por la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts.



Tailandia ha sufrido 13 golpes de Estado desde el fin de la monarquía absoluta en 1932, incluidos los de 2006 y 2014 contra formaciones ligados a la familia Shinawatra, muy popular por sus políticas sociales como la sanidad universal y cuyas formaciones habían ganados por escaños todos los comicios desde 2001.



Los tribunales también han disuelto partidos como ocurrió en febrero de 2020 a Future Forward, el antecesor de Move Forward, lo que supuso también la inhabilitación durante diez años de su líder, Thanathorn Juangroongruangkit.



AGENDA REFORMISTA

Pita aseguró hoy que su partido, ligado a las protestas prodemocráticas de 2020, mantendrá su agenda reformista, incluida una propuesta para enmendar la ley de lesa majestad, que prevé penas de cárcel de hasta 15 años para quien ofenda la poderosa monarquía del país, y eliminar el servicio militar obligatorio.



El líder político y otros miembros de la formación se manifestaron hoy en el Monumento de la Democracia, un lugar emblemático para las protestas prodemocráticas, donde fue aclamado una gran multitud de seguidores.



Move Forward, reconocible por el color naranja y muy activo en las redes sociales, cuenta con un gran apoyo entre la juventud, pero en las elecciones del domingo demostró que se ha convertido en una fuerza de mayorías, llegando a ganar en 32 de los 33 distritos en la capital.



En las próximas semanas y meses, Move Forward y el resto de la oposición tienen la ardua tarea de formar Gobierno con el obstáculo de los senadores no electos y la élite promilitar y monárquica que tiene una gran influencia en la judicatura y otras instituciones del Estado.