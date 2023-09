Marruecos acepta la ayuda de España y otros tres países para tareas de salvamento

El Gobierno marroquí aceptó la ayuda de cuatro países, entre ellos España, para tareas de salvamento de posibles atrapados entre los escombros tras el terremoto del pasado viernes que causó la muerte de más de 2.000 personas en regiones sureñas del país.



Una fuente diplomática marroquí explicó a EFE que Marruecos aceptó la participación de equipos de rescate de España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Catar, y subrayó que el país magrebí no tiene de momento necesidad de otros tipos de ayuda.



La fuente, que agradeció a los países que ofrecieron la ayuda, afirmó que Marruecos está siguiendo una "aproximación responsable, rigurosa y eficaz" para gestionar las demandas de apoyo internacional, vinculándolas con las necesidades que surgen sobre el terreno.



"Un vez se detecta la necesidad, nos comunicamos con los que han hecho la oferta que corresponde a esa necesidad para decirles que por favor aporten esa ayuda", precisó.



En este contexto, la fuente señaló que Marruecos no necesita tiendas de campaña, por lo que "no serviría de nada gestionar almacenes de tiendas de campaña cuando no hay la necesidad". Agregó que es posible que su país acepte otros tipos de ofertas de ayuda si es necesario.



El terremoto de 7 grados que azotó el pasado viernes por la noche varias provincias del sur de Marruecos ha dejado por el momento un balance de 2.122 muertos y 2.421 heridos, unas cifras que no dejan de aumentar.

Llega la UME

La ayuda española se ha materializado ya con el envío del equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de la UME, que ha llegado este domingo a Marrakech tras despegar desde la Base Aérea de Zaragoza en un avión A400 del Ejército del Aire.



El equipo de búsqueda y rescate urbano, compuesto por 56 militares y 4 perros, se ha trasladado desde Marrakech 100 kilómetros al sur hasta Tala N'Yaaqoub, una zona situada a 25 kilómetros del epicentro del seísmo, y se ha convertido en el primero certificado en llegar a la zona de emergencia.