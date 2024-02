Macron se queda solo en su hipótesis de dejar abierta la puerta al envío de tropas a Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha quedado solo en su anuncio de dejar abierta la puerta al envío de tropas europeas a Ucrania para contrarrestar la agresión rusa, que no ha sido secundado este martes por ningún otro líder exterior y que le ha valido duras críticas internas de la oposición.



Al día siguiente de haber creado sorpresa con su anuncio de que el envío de fuerzas de tierra a Ucrania no se puede excluir, Macron ha visto como Berlín, Madrid, Roma o la OTAN, entre otros, se desmarcaban de sus palabras, mientras que en Francia ha sido el centro de los dardos de la oposición, que le han reprochado alimentar una escalada de ese conflicto.



La OTAN no tiene planes para enviar tropas

La OTAN no tiene planes para enviar tropas de combate a Ucrania para luchar en la guerra contra Rusia, indicaron este martes a EFE fuentes aliadas en referencia a la posibilidad aludida por el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros dirigentes.



"La OTAN y sus aliados están prestando un apoyo militar sin precedentes a Ucrania. Lo hemos hecho desde 2014 y lo intensificamos tras la invasión a gran escala de Rusia. Pero no hay planes para tropas de combate de la OTAN sobre el terreno en Ucrania", señalaron las fuentes.



Scholz: ni soldados europeos ni de la OTAN

El canciller alemán, Olaf Scholz, subrayó este martes que no está sobre la mesa la posibilidad de enviar soldados europeos o de la OTAN a combatir en Ucrania.



Durante una visita a Friburgo (sur), Scholz hizo hincapié en que existe "consenso" en torno a que este principio seguirá vigente "en el futuro".



"Lo que habíamos acordado juntos y entre nosotros también seguirá vigente en el futuro, que no haya fuerzas terrestres, que no haya soldados en suelo ucraniano que hayan sido enviados por Estados europeos o de la OTAN", afirmó.



"Es importante cerciorarse de ello una y otra vez, y que haya habido acuerdo al respecto es, desde mi punto de vista, un avance muy, muy bueno y muy importante", destacó un día después de asistir en París a la conferencia sobre Ucrania en la que Macron hizo las controvertidas declaraciones.



España prefiere la entrega de material

España no está de favor de enviar tropas europeas o de la OTAN a Ucrania, aseguró este martes la portavoz del Gobierno español, Pilar Alegría, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya planteado esa posibilidad.



"No estamos de acuerdo y tenemos que concentrarnos, además, en lo urgente, que es acelerar la entrega de material", afirmó la portavoz en la rueda de prensa en Madrid tras la habitual reunión de los martes del Ejecutivo.



Rechazo centroeuropeo

Los Gobiernos de Polonia y la República Checa rechazaron hoy el traslado de soldados propios a Ucrania. "Polonia no considera enviar cuerpos de su ejército a Ucrania. No deberíamos especular sobre esto", dijo ante la prensa en Praga el primer ministro polaco, Donald Tusk, tras una reunión con su homólogo checo, Petr Fiala.



"La ayuda más efectiva para Ucrania es aumentar el gasto militar", para que Rusia vea "que se enfrenta a países capaces de actuar", agregó el jefe de Gobierno polaco.



"No consideramos el envío de soldados, sino que queremos desarrollar los caminos de ayuda ya abiertos contra la agresión, para que (los ucranianos) puedan defenderse, y que los objetivos del régimen de Putin no se cumplan", agregó Fiala.



Por su parte, Hungría tampoco no enviará soldados a Ucrania y mantendrá su postura de no entregar tampoco armas al país atacado por Rusia, afirmó este martes el ministro magiar de Exteriores.

"Oímos y vemos las noticias sobre la reunión de anoche en París. La postura de Hungría es clara y firme: no estamos dispuestos a enviar armas ni soldados a Ucrania", aseguró Szijjártó en la red social Facebook.



Críticas de Austria

El ministro de Exteriores de Austria, el conservador Alexander Schallenberg, criticó a Emmanuel Macron por haber desatado un debate sobre el eventual envío de tropas de países europeos a Ucrania.



En declaraciones a la agencia austríaca APA antes de partir hacia Oriente Medio, Schallenberg afirmó hoy que lo que hace falta en estos momentos es "una perspectiva diplomática", es decir, buscar una salida negociada a la guerra desatada hace dos años por la invasión rusa de Ucrania.



Las declaraciones hechas por Macron el lunes en París, cuando no descartó el envío de soldados para apoyar a Ucrania, "van en la dirección contraria" a los esfuerzos para lograr una solución de paz, criticó el jefe de la diplomacia austríaca.



Rusia advierte

El Kremlin tachó de "inevitable" un conflicto directo con la OTAN si los países aliados despliegan tropas en Ucrania, tal y como sugirió la víspera el presidente francés, Emmanuel Macron.



"En ese caso hablamos ya no de la posibilidad, sino del carácter inevitable (del conflicto con la OTAN)", señaló durante su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Según Peskov, los países de la Alianza Atlántica deben "valorar" si el conflicto con Rusia "corresponde a sus intereses y los intereses de sus pueblos".