Lukashenko dice que Bielorrusia firmará un contrato vinculante con el Grupo Wagner

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, afirmó hoy que se firmará un contrato legalmente vinculante con el Grupo Wagner, aunque hasta el momento no se han definido los detalles de su presencia en el país, pues los mercenarios tienen "una visión diferente" de su despliegue.



"A nivel de ley o decreto presidencial, se determinará el marco en el que operará esta unidad" en Bielorrusia y en éste se establecerá "todo", señaló el jefe de Estado en un encuentro con medios extranjeros y bielorrusos, según la agencia oficial Belta.



Lukashenko explicó, no obstante, que la cuestión del despliegue de Wagner en Bielorrusia tras el abortado motín del 24 de junio y el acuerdo que él facilitó entre los mercenarios y el Kremlin aún no se ha resuelto.

"Hasta la fecha, el tema del redespliegue y despliegue de la unidad no ha sido resuelto", indicó.



"No estamos construyendo campamentos. Les ofrecimos varios antiguos campamentos militares que se usaron en tiempos de guerra. Incluso cerca de Osipóvichi", al sureste de Minsk, dijo.



"Pero el Grupo Wagner tiene una visión diferente para su despliegue. Naturalmente, no les contaré cuál es esta visión", añadió, aunque reveló que la pregunta principal es dónde se ubicarán los mercenarios.



Lukashenko señaló que la decisión no depende de él, sino del liderazgo de Moscú y de los wagneritas, que aún se encuentran en sus campamentos en Rusia, recalcó.



Enfatizó que se trata de la unidad más experimentada en combates y que puede servir a la defensa de Bielorrusia si el país es atacado, pero aseguró que desde el territorio bielorruso no se atacará a nadie, ni tampoco Ucrania desde la frontera sur.



"Nunca hemos atacado a nadie. Ya he dicho esto antes. Y no vamos a atacar. Y nadie atacará a nadie desde nuestro territorio. Si se comete una agresión contra nosotros, responderemos. Y si el Grupo Wagner está aquí, ellos, al igual que el Ejército bielorruso, defenderán nuestros intereses", subrayó.



Lukashenko también adelantó que prevé reunirse próximamente con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien abordará el tema del futuro de los wagneritas.



Al mismo tiempo sugirió que, pese a la rebelión armada que protagonizaron los mercenarios, que fue calificada de "traición" por Putin, podrían seguir trabajando en el interés de Rusia.



"No creo que haya ningún problema para que los wagneritas trabajen en interés de Rusia. Perder tal unidad con todos los matices (sobre lo ocurrido) es imposible. (...) Hay alrededor de dos docenas de héroes de Rusia", recalcó.