Jens Stoltenberg pide priorizar el envío de armas a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió este miércoles a los países aliados que den prioridad al envío de armas a Ucrania para defenderse de Rusia, frente a la necesidad de cumplir los objetivos de reservas de la Alianza para la defensa propia.



“Si los aliados se enfrentan a tener que elegir entre cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN y proporcionar más ayuda a Ucrania, mi mensaje es claro: envíen más a Ucrania”, recalcó Stoltenberg tras reunirse con los líderes de Países Bajos, Dinamarca y Chequia.



Stoltenberg también confirmó que el viernes tendrá lugar por videoconferencia la reunión del Consejo OTAN-Ucrania que solicitó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a nivel de los ministros de Defensa aliados para “abordar las necesidades más urgentes de apoyo a Ucrania” y, en particular, de defensa aérea y munición de artillería.

Objetivos de capacidad



El político noruego dejó claro que, en tanto que secretario general de la OTAN, resulta “importante que todos los aliados alcancen y cumplan los objetivos de capacidad”.



“Pero me he dado cuenta de que, al menos a corto plazo, puede haber un conflicto entre cumplir todos los objetivos y suministrar lo que Ucrania necesita ahora, y por eso he dejado claro que si la única forma de prestar apoyo a Ucrania es quedar por debajo de los objetivos de capacidad de la OTAN, pues eso es lo que hay que hacer”, subrayó y dijo que es una decisión que tienen que tomar los aliados a nivel nacional ya que tiene que haber “un equilibrio entre el aumento de los riesgos que se van a tener que afrontar en la propia defensa nacional”.



“Pero la realidad es que apoyar a Ucrania y ayudarles a destruir las capacidades de combate rusas también mejora nuestra seguridad”, apostilló.



Al mismo tiempo, señaló la importancia de aumentar la producción para reponer las existencias en los arsenales aliados.



Stoltenberg se reunió este miércoles con los primeros ministros de la República Checa, Petr Fiala; de Dinamarca, Mette Frederiksen, y de los Países Bajos, Mark Rutte, para hablar de cómo proporcionar más sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, “porque la situación en el campo de batalla sigue siendo muy difícil”.

Campo de batalla

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, condenó un ataque ruso con misiles contra la ciudad de Cherniguiv, en el norte de Ucrania, en el que fallecieron al menos diez civiles, según informó el propio mandatario en sus redes sociales.

“Continúan las operaciones de rescate después del ataque ruso con misiles. Hay gente bajo los escombros. En este momento tenemos constancia de 20 heridos y diez muertos”, escribió Zelenski, que ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas y explicó que el balance de fallecidos podría incrementarse.

El presidente ucraniano volvió a pedir a sus aliados que envíen más defensas antiaéreas a Ucrania para evitar este tipo de tragedias provocadas por los ataques aéreos rusos.