Israel bloquea Gaza mientras Hamás amenaza con ejecu tar a civiles

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció hoy que ordenó el bloqueo total de la Franja de Gaza, lo que significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos y combustible, en medio de una guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás.



“He dado una orden: Gaza estará bajo un cierre total. Estamos luchando contra terroristas bárbaros y responderemos en consecuencia”, indicó el ministro.



Los muertos en Israel ascienden ya a más de 900 tras el ataque de Hamás del sábado, mientras que los fallecidos en la Franja de Gaza suman 687, incluidos 140 niños. Al menos 100 de las 900 personas que murieron fueron halladas en el kibutz de Beeri, adyacente a la Franja de Gaza, informó el servicio de emergencia religioso Zaka.



El Ministerio de Sanidad de Israel confirmaron que los heridos llegan a 2.600, entre ellos al menos 376 en estado grave, por la agresión de las milicias palestinas y el lanzamiento de más de 4.400 cohetes desde el enclave, aunque la mayoría han sido interceptados. En Gaza, los heridos son ya 3.726, según el último recuento de su Ministerio de Sanidad de la Franja, que desde hoy sufre intensos bombardeos por parte de la aviación israelí, que ha atacado numerosa infraestructura civil y edificios residenciales.



Hamás aseguró que los bombardeos han provocado la muerte de al menos cuatro rehenes israelíes, del centenar de secuestrados que el grupo hizo cautivos el sábado, durante su agresión en territorio israelí, donde dispararon, masacraron y secuestraron a civiles en una veintena de comunidades colindantes con Gaza.



El Ejército confirmó recientemente que recuperó el control en todas las áreas tomadas hace dos días por las milicias, pero advirtió de que todavía pueden quedar “terroristas” escondidos en ellas, con los que ha habido “intensos intercambios de fuego”.



Por su parte, el grupo islamista Hamás amenazó hoy con ejecutar “públicamente” a los rehenes israelíes civiles si Israel continúa los bombardeos indiscriminados sobre la Franja de Gaza sin previo aviso a los residentes.



“Cualquier ataque contra casas inocentes en Gaza sin previo aviso y alerta se enfrentará a la ejecución pública de un rehén”, afirmó Abu Obeida, portavoz de las brigadas de Al Qasam, brazo armado de Hamás.



“La ejecución será de rehenes civiles, no militares, y se transmitirá en línea”, agregó.



Israel ha bombardeando intensamente todo el enclave durante todo el día de hoy , incluyendo instalaciones militares de Hamás y la Yihad Islámica, pero también infraestructura civil y edificios residenciales. Palestinos de la franja denunciaron hoy que Israel ha dejado de emplear el método conocido como “knocks on the roof”, por el que lanzan dispositivos no explosivos a los tejados de las casas como preaviso de que van a bombardear en unos minutos, para que la población pueda salir, a menudo con el tiempo justo.



“El enemigo no entiende el lenguaje de la humanidad y la moral, y nos dirigiremos a él en el lenguaje que conoce. Responsabilizamos a la ocupación ante el mundo por esta decisión, y la pelota está en su tejado”, advirtió Obeida. “A partir de esta hora, anunciamos que cada ataque contra nuestro pueblo se responderá con la ejecución de uno de nuestros rehenes enemigos, y lo transmitiremos en vivo”, incidió.

Evaluación completa



Mientras, el Gobierno de Israel trabaja para obtener una “evolución completa” de la situación de los rehenes capturados por milicianos de Hamás tras la ofensiva y ha prometido crear un “mecanismo eficaz” para ayudar a “todas las familias ansiosas por la situación de sus seres queridos”.



Así lo aseguró la general de brigada Gal Hirsch, nombrada como nueva coordinadora de rehenes, y que ha llamado a seguir trabajando “en medio de esta difícil guerra”. Las milicias palestinas aseguraron que mantienen retenidas a más de un centenar de personas, entre las que habría también ciudadanos extranjeros.

Advertencia de Egipto



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó hoy informaciones que apuntan a que el jefe de la inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, le habría advertido sobre una “operación inusual y terrible”, tan solo diez días antes del ataque de Hamás



“El primer ministro no ha hablado ni se ha reunido con él desde la formación del gobierno, ni por canales informales ni directamente”, afirmó un comunicado de su oficina.



El portal israelí Ynet publicó hoy esa información, citando fuentes egipcias, según la cual Netanyahu habría sido alertado de que Hamás preparaba algo grande. Según esa información, Kamel quedó horrorizado por la pasividad de Netanyahu al escuchar su advertencia.



Por otro lado, Irán amenazó con una respuesta “destructora” en caso de movimientos “estúpidos” contra Teherán por el conflicto abierto entre Israel y milicias palestinas, en el que también ha descartado cualquier posible implicación de los servicios de seguridad iraníes pese a los vínculos tanto con Hamás como con el grupo libanés Hezbolá.



El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, avisó de que el Gobierno responderá a cualquier movimiento “estúpido” y confía en un mensaje común de países de la zona, a través de la Organización para la Cooperación Islámica.



En cambio, criticó que el “régimen” de Estados Unidos y países europeos hayan introducido en la esfera internacional un discurso en favor de Israel que implica “poner al opresor en lugar del oprimido”. En su opinión, los gobiernos occidentales aplican en el conflicto palestino-israelí un doble rasero.



El papel de Irán en esta última escalada, enemigo declarado de Israel, ha sido motivo de debate desde el mismo momento en que milicianos de Hamás lanzaron un ataque coordinado y sin precedentes por tierra, mar y aire contra objetivos israelíes. Sin embargo, Kanani ha recalcado que se trata de sospechas politizadas, simplemente por su apoyo histórico a la causa palestina.



Fuentes de Hamás y Hezbolá, un grupo libanés que también tiene lazos con Teherán, declararon al Wall Street Journal que los servicios de seguridad iraníes ayudaron en los preparativos y dieron luz verde a la ofensiva el pasado lunes, en un encuentro que habría tenido lugar en Beirut.



Israel se declaró el sábado en estado de guerra, después de que Hamás lanzara un ataque múltiple, por tierra, mar y aire, que pilló al país por sorpresa, de una escala sin precedentes, con el lanzamiento de cohetes e incursiones terrestres en suelo israelí, donde han matado y secuestrado a decenas de ciudadanos.