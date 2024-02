El Gobierno de Israel estudia un borrador de tregua para la Franja de Gaza

Los ministros que conforman el gabinete de guerra de Israel analizan si respaldan o no un borrador todavía muy abstracto para una posible tregua en Gaza, donde prosigue la urgencia humanitaria y falleció un bebé de dos meses por malnutrición, según fuentes del servicio de emergencias local.



El viernes noche, se produjeron “avances significativos” en las negociaciones para una posible tregua e intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes, según revelaron este sábado fuentes conocedoras de las conversaciones, que advirtieron de que aún queda un largo camino.



Fuentes cercanas a Hamás aseguraron, no obstante, que mientras los gazatíes “sigan sufriendo hambre y desplazamiento y no puedan volver a sus casas en el norte no tiene sentido de hablar de ninguna tregua”.

Pero el asesor de Seguridad Nacional israelí, Tzachi Hanegbi, confirmó este sábado a la prensa local que el gabinete de guerra será informado sobre lo discutido en París, y dijo que él también cree que “será posible avanzar”.



Entre los detalles filtrados sobre las conversaciones en París, se detalló una primera fase en la que serían liberados unos 40 rehenes –mujeres, ancianos y enfermos– a cambio de una tregua inicial de seis semanas y entre 200 o 500 presos palestinos. Los islamistas estarían dispuestos a seis semanas de tregua temporal siempre que “las conversaciones para un alto al fuego permanente” comiencen inmediatamente después.



El marco fijado para llegar a un acuerdo, según estas mismas fuentes, sería antes del comienzo del mes sagrado del Ramadán, cuyo inicio está previsto alrededor del 10 de marzo, y que coincide con el plazo máximo dado por Israel para acordar un pacto o invadir Rafah, sur de la Franja.



Mientras se negocia un urgente alto al fuego desde hace varias semanas, la situación humanitaria en el enclave palestino, sobre todo en el norte, es “extremadamente crítica”, denunció ayer la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

“La situación de seguridad alimentaria en Deir al Balah (centro) y las gobernaciones del sur es particularmente grave, y la mayoría de la población padece hambre extrema”, detalló la ONU, que advirtió que en Rafah “la situación es cada vez más preocupante” debido a los ataques por fuego israelí y por parte de población desesperada contra los camiones que intentan transportar alimentos.



La muerte por malnutrición de un bebé de dos meses, Mahmoud Fattouh, fue confirmada este sábado por miembros del servicio de emergencias en la Franja, que intentaron salvarle la vida en el hospital de Al Shifa.

Tras 141 días de guerra más de 29.600 gazatíes murieron en la Franja, según datos del Ministerio de Sanidad, mientras que el ejército israelí sigue atacando facciones palestinas y de Hamás tanto en el norte como en el sur en Jan Yunis.