Estados Unidos ha ayudado a Ucrania a eliminar generales rusos durante la guerra

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han pasado información a las fuerzas militares ucranianas que les ha permitido localizar y eliminar a una docena de generales rusos participantes en la invasión, informó el diario The New York Times.





Según el rotativo, que cita como fuente a altos funcionarios estadounidenses que no identifica, la ayuda de inteligencia del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ha permitido al Ejército ucraniano seleccionar sus objetivos en el teatro de operaciones militares en tiempo real.





El diario neoyorquino aseguró que, aunque las autoridades ucranianas dicen haber eliminado a unos doce generales rusos que participaban en la invasión lanzada el pasado 24 de febrero, los funcionarios estadounidenses no especificaron cuántos han muerto como resultado de la asistencia estadounidense.





La ayuda estadounidense incluye anticipar los movimientos que se prevé efectúen las tropas rusas, como el abandono del intento de ocupación militar de Kiev y los alrededores de la capital y la reagrupación de fuerzas en la región de Donbás, en el sureste de Ucrania.





También se ha centrado en proporcionar a las fuerzas ucranianas otros detalles como la ubicación de los cuarteles generales móviles de los militares rusos, lo que, junto a la información recogida por el Ejército de Ucrania gracias a interceptar sus comunicaciones, ha permitido localizar a oficiales rusos de alto rango y lanzar ataques de artillería contra sus posiciones.





Esta ayuda de inteligencia se enmarca en la asistencia militar prometida por Biden, que además del componente financiero, incluye proporcionar a Ucrania armas y equipos de última generación.





Las fuentes citadas por The New York Times destacaron que no todos los ataques se han llevado a cabo con la ayuda estadounidense, como el que acabó con la vida del general Valery Gerasimov, el militar de más alto rango de Rusia, y agregaron que el Gobierno de Biden no proporciona información de inteligencia sobre los líderes rusos de más alto rango.





El diario indicó que el Gobierno de EEUU ha tratado de mantener en secreto la información de inteligencia que proporciona a Ucrania sobre el teatro de operaciones, por temor a que se vea como una escalada y provoque una respuesta del presidente ruso, Vladimir Putin.