El Departamento Justicia de EEUU nombra un fiscal especial para el caso del hijo de Joe Biden

El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció el nombramiento de un fiscal especial para la investigación contra Hunter Biden, el hijo del presidente del país, Joe Biden. El elegido es David Weiss, el fiscal federal de Delaware que lideró hasta ahora las pesquisas desarrolladas contra Hunter Biden: este jurista "supervisará la investigación y decidirá dónde, cuándo y si presentar cargos" y "no estará sujeto a la supervisión diaria de ningún funcionario del departamento", precisó Garland.

Hunter Biden está acusado de no haber declarado correctamente sus impuestos en 2017 y 2018 y, además, se le imputó un delito relacionado con la posesión de un arma de fuego, que es ilegal cuando se trata de una persona con adicciones. El fiscal general de EE.UU. explicó que una vez finalice su trabajo Weiss tendrá la obligación de entregarle "un informe que explique las decisiones de enjuiciamiento o rechazo a las que llegó". "Me comprometo a hacer pública la mayor parte posible de su informe, de conformidad con los requisitos legales y la política del departamento", afirmó Garland, quien insistió en que la Fiscalía General de EE.UU. "está comprometida tanto con la independencia como con la rendición de cuentas en asuntos particularmente delicados".

En las últimas semanas se esperaba que Hunter Biden llegara a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales, que acabó desmoronándose después de que la jueza encargada del caso y que tiene que dictar sentencia, Maryellen Noreika, nominada por Trump, expresara dudas sobre el mismo. En virtud de ese acuerdo, el hijo del presidente hubiera podido evitar una imputación formal bajo ciertas condiciones, pero tras una vista llena de interrupciones y cambios Hunter Biden decidió no rubricar el pacto y declararse no culpable. La Casa Blanca aseguró un día después que el presidente no usará su poder para indultar a su hijo Hunter si es condenado.

Papel de Trump

Los republicanos, liderados por el exmandatario Donald Trump, han utilizado la investigación contra Hunter Biden para sembrar dudas sobre sus negocios en el extranjero y para describir a la familia del presidente como corrupta. Las pesquisas contra Hunter Biden se abrieron en 2018 durante el mandato de Trump y fueron utilizadas por los conservadores para atacar al presidente demócrata, al que acusan de no haber hecho ningún esfuerzo para llevar esta indagación hasta el final.

A poco más de un año de que se celebren elecciones presidenciales en EEUU y con Trump acusando a Biden de perseguirlo políticamente, el Gobierno estadounidense decidió hacer un nuevo movimiento nombrando a Weiss, que en el pasado fue elegido por el republicano para ocupar el puesto, con el fin de refutar las críticas de los conservadores de que el proceso está politizado. No obstante, para Trump el nombramiento no es más que una muestra de que "el corrupto Joe Biden, Hunter Biden y toda la familia criminal de Biden han sido protegidos por el Departamento de Justicia durante décadas", pese a que, en su opinión, "existen pruebas abrumadoras" en su contra. Y agregó en un comunicado que si el fiscal especial es "realmente independiente" (aunque recordó que no fue capaz de presentar "los cargos pertinentes" en cuatro años) concluirá "rápidamente" que el presidente, su hijo y sus aliados deben afrontar las consecuencias.