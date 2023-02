Albares asegura que no se van a enviar tropas españolas a Ucrania

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió ayer en que el envío de tropas a Ucrania tanto por parte de España como de la Unión Europea (UE) o la OTAN está “totalmente descartado” y advirtió de que quien mande mensajes sobre que hay “alguna planificación” de envíos de este tipo está “lanzando un auténtico bulo”. “Quiero ser muy claro y muy tajante”, apostilló Albares a preguntas de los medios.



En cuanto a los envíos de armas a Ucrania, reconoció que no le gusta hablar mucho sobre este tema porque es “una guerra que está causando miles y miles de víctimas inocentes”, pero puso de manifiesto que todo el material, “incluido el militar”, que España envía al país ucraniano “es material defensivo para defender su integridad territorial y su soberanía en una guerra ilegal e injustificada”.



“Sirve para defender a millones de civiles indefensos que están siendo bombardeados, porque Rusia no discrimina entre objetivos militares y civiles”, prosiguió, apuntando que el objetivo del Gobierno, junto con sus socios europeos y trasatlánticos, es “que esta guerra termine ya y vuelva la paz a Europa dentro de la soberanía de Ucrania”.



En este sentido, recordó su visita esta semana a la Asamblea General de la ONU y su participación en el Consejo de Seguridad, donde pidió “paz y justicia”. “Y mi voz se unió a la de 141 países que pidieron exactamente eso, que vuelvan los soldados de la Federación Rusa dentro de sus fronteras, que nunca tuvieron que abandonar”, finalizó.

Defensa y no agresión



En la misma dirección se pronunció la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien insistió que las tropas españolas nunca intervendrán en la guerra de Ucrania: “Nunca, nunca, ninguna tropa de un país de la OTAN, y España es uno de ellos, va a participar en la guerra de Ucrania”.



En una entrevista en ‘La Vanguardia’, Robles afirmó que la participación de España en el conflicto es “un escenario absolutamente imposible; inexistente”, y recalcó que los soldados españoles solo intervendrían si hubiera una agresión a un país de la OTAN.



Reiteró que los tanques Leopard enviados a Ucrania “tienen una exclusiva finalidad: la defensa, nunca la agresión a Rusia”. Preguntada por si el Gobierno español es partidario de una compra común europea de munición para Ucrania, respondió que “la munición está faltando en todos los países y parece razonable lo que ha planteado la UE”, asegurando que España está en permanente colaboración con los demás países comunitarios.



Además apuntó que todo hace prever que habrá “una primavera muy sangrienta” en Ucrania, y defendió que esta no es una guerra de ejército contra ejército, es una guerra contra la población civil ucraniana.

Al preguntársele por si considera que la amenaza nuclear de Rusia es mayor, la ministra consideró que no se llegará a este escenario porque “sería terriblemente dramático para la humanidad”, y añadió que no hay datos que indiquen que esto vaya a ocurrir.