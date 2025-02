Sarúm Varietés: la innovadora taberna del actor Juan Anillo en As Pontes

Sarúm Varietés es un punto de encuentro cultural y un espacio de entretenimiento sin igual. Este proyecto, ubicado en el número 11 de Rego do Campo, en As Pontes, es obra del actor Juan Anillo, zaragozano de nacimiento pero con profundas raíces gallegas, ya que su padre es natural de As Pontes y su madre de Muras. Tras una extensa carrera en el cine, teatro y televisión, en programas como Mitomanías o Lo + Plus, y películas icónicas como El día de la bestia, Anillo encontró en As Pontes el lugar perfecto para abrir su "taberna moderna".

Un nuevo concepto de ocio en As Pontes

La idea de Sarúm Varietés nace de una necesidad clara: ofrecer un espacio diferente en la localidad, enfocado en un público adulto que busca una alternativa a la oferta de ocio habitual. "Aquí hay muchos bares de cafés con leche, de chatos y dominós, y de reggaetón. Y todos están genial, a mí me encanta acudir a todos ellos. Pero faltaba algo intermedio, para gente entre 35 y 65 años, que aún tiene hígado y algo de dinerillo", comenta Anillo con su característico humor.

Sarúm (nombre que proviene de Muras, el pueblo materno del actor, escrito al revés) se ha convertido en un lugar de referencia gracias a su oferta de espectáculos en directo, humor y música en vivo. Desde actuaciones de monólogos hasta conciertos, pasando por sesiones de DJ y presentaciones de libros, siempre hay algo diferente en su escenario.

Desde su apertura el 14 de marzo de 2024, Sarúm Varietés ha conquistado al público con su autenticidad. Para celebrar su primer aniversario, Anillo y su equipo han preparado una gran fiesta del 13 al 16 de marzo repleto de sorpresas y espectáculos especiales.



Una carta sencilla pero con personalidad

Aunque la hostelería no era su especialidad, Anillo ha logrado consolidar una pequeña pero cuidada propuesta gastronómica. "No quería hacer lo de siempre: ni tortilla, ni empanada, ni choricitos. Opté por algo más elaborado y diferente", explica. En la carta se pueden encontrar tostadas de salmón, revuelto de chistorra, tostaditas de solomillo con queso azul o incluso una sorprendente tosta de zorza con leche condensada. Un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo y que ahora se amplía gracias a un equipo que, aunque al principio no tenía experiencia en hostelería, ha sabido adaptarse con entusiasmo.

Eventos y espectáculos singulares

Sarúm Varietés es un espacio en constante movimiento. Entre sus eventos más destacados están:

Los Bingos de la Calamares : un show gamberro y divertido donde el bingo es lo de menos y lo importante es el espectáculo.

: un show gamberro y divertido donde el bingo es lo de menos y lo importante es el espectáculo. Noches de música en directo : desde jazz hasta funk y rock & roll, con artistas invitados como el grupo de swing Los Vintafonistas o el cantautor Héctor Lera .

: desde jazz hasta funk y rock & roll, con artistas invitados como el grupo de swing o el cantautor . Fiestas temáticas : como la próxima noche de Tim Burton , un guateque al estilo de los años 60 y 70 o la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora .

: como la próxima noche de , un al estilo de los años 60 y 70 o la celebración del . Exposiciones de arte: actualmente con obras del tatuador quen_son y anteriormente con ilustraciones de Miguel Ledo.

El grupo de swing Los Vintafonistas actuando en Sarúm Varietés. I CEDIDA

Un actor que sigue en escena

A pesar de su implicación en el proyecto, Anillo no ha dejado de lado su carrera interpretativa. En 2023 participó en series como Poquita fe (Movistar) y Beguinas (Atresplayer), además de en la película El comercial, varios cortometrajes y un anuncio mundial para Amazon. Actualmente, también forma parte de la serie Sueños de Libertad.