Lorena Castell: "MasterChef ha sido un viaje de superación personal increíble"

Como un "viaje de superación personal increíble" y una "experiencia dura, pero superpositiva" ha vivido la presentadora Lorena Castell su paso por MasterChef Celebrity7, del que ha sido vencedora tras una final en la que compitió con el actor Manu Baqueiro y en la que elaboró un perfecto menú.

Autoproclamada la "reina del microondas" y de la comida enlatada, nadie apostaba por ella en las primeras semanas, sin embargo, con el paso de los programas, la presentadora fue creciendo y cogiendo "confianza y mentalidad ganadora", dice, lo que la llevó a colocarse la primera chaquetilla de duelista, que un programa después se ha traducido en la victoria.

"Estoy muy contenta de haber descubierto el mundo de la cocina. La verdad que mi paso por el programa ha sido una experiencia increíble y recomendable. Ahora, eso sí, no es para cualquiera. Aunque tiene una producción que te cuida de lujo, es un formato muy duro, hay que saber a lo que vas y tienes que ir con esa mentalidad. Es trabajo no solo en las horas de grabación, sino también en las de fuera", cuenta en una charla con varios medios.

Castell diseñó su menú final con el cinco estrellas Michelin Quique Dacosta (tres en su restaurante Dénia de Alicante y dos en Deessa de Madrid) y su segundo de cocina Juanfran Valiente. Para ello, explica que se fue hasta su restaurante en la Comunidad Valenciana: "Fue maravilloso trabajar con ellos, yo quería que en mis platos se reflejaran emociones y Quique sabe mucho de eso, tiene un rollo culinario muy sentimental", detalla.

La barcelonesa conquistó al jurado habitual -Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera- al que se unieron los triestrellados Joan Roca (El Celler de Can Roca) y Massimo Bottura (Osteria Francescana en Módena, Italia) tras preparar un menú en homenaje a su hermano con sabores de Tailandia, India y Bali.

El entrante fue un suquet de peix thai, el plato principal unas fabes con almejas al estilo hindú y culminó con un postre que fue calificado de “maravilloso” por Roca y Bottura, una gelatina con palomitas heladas, crema de lichis y fresas que llamó "Eclipse lunar".

El postre se lo dedicó a su hijo Río: "Al final la luna es un cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta. Yo tengo a mi hijo Río, que es mi luna, y yo soy su planeta favorito", dijo emocionada al presentar el plato. Y es que, esta mañana ha reconocido que lo que "más duro" se le ha hecho de las grabaciones ha sido "no poder estar tanto tiempo con él".

"No solo tenía las grabaciones de los programas, sino también tenía que ir a ‘Zapeando’ y a ‘Yu, no te pierdas nada’, y cuando no estaba trabajando, estaba en la cocina con cualquier chef preparándome para los retos de la semana, no tenía tiempo para verle. Me iba de casa a las 7 de la mañana y cuando llegaba a las 9 de la noche, ya estaba dormido. Por eso me emocioné tanto cuando supe que estaba viéndome cocinar en la final", recuerda.

Sobre las habladurías sobre un supuesto boicot que la ganadora le habría hecho a Patricia Conde, la gran favorita del público, en una de las semifinales, apagando su horno aposta, la presentadora lo ha desmentido por completo. Además, agrega que desconoce lo que le pudo pasar a Conde en la prueba de exteriores que hizo que tirara la toalla.

"Imagino que cada uno gestiona la tensión y los nervios como puede. Al final cada uno vive aquí su experiencia y no me puedo poner en la piel de los demás, yo por mi parte solo puedo decir que para mí esto ha sido increíble. No se lo que le pasaría a Patricia porque no tuvimos tiempo de hablar, yo me he enterado de todo esto ahora, porque veo el programa como el resto. En el momento, no gestionas", aclara.

De hecho, tan gratificante ha sido la experiencia de la presentadora en el programa culinario que confiesa que si hay uno nuevo de tan solo ganadores ella iría de cabeza: "Hombre, además ahora soy ratita lista y no novata como cuando entré", dice entre risas.