La Xunta destinará 54 millones del presupuesto a medidas para una "igualdad real"

El presidente de la Xunta de Galicia y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha avanzado este sábado que el Gobierno gallego destinará 54 millones de euros de los Presupuestos de 2024 a medidas para alcanzar una "igualdad real".



Así lo ha anunciado en el Foro de Alcaldesas del PPdeG celebrado en Boborás (Ourense) con las 28 alcaldesas gallegas del PPdeG, que ha calificado de "referentes de la igualdad real".



"Por supuesto, seguiremos reforzando la igualdad con políticas directas. La igualdad es mucho más que recursos presupuestarios, pero también hay que dedicárselos e implementar medidas de conciliación, de lucha contra la violencia machista, de todo lo que tenga que ver con la igualdad real, como real es la igualdad que queremos implantar dentro de nuestros ayuntamientos y en toda la sociedad gallega", ha aseverado respecto a esos 54 millones de euros.



Se destinarán, ha puntualizado, a muchas medidas "novedosas", que se irán desvelando estos días hasta la aprobación de los presupuestos. "Y que buscan esa igualdad real, que es tan necesaria, que la gente nos pide y que es más fácil alcanzar con estos referentes, estas 28 mujeres alcaldesas que hacen que el PPdeG se sienta muy orgulloso y que son referentes que la gente conoce cada día más, a cada una de ellas individualmente, actuando en conjunto, que son una fuerza imparable", ha subrayado Rueda.



A este respecto, ha reivindicado la idoneidad de "visibilizar" a las mujeres "incorporadas por su valía, no más que por otra cosa". "Son sus vecinos los que deciden que dirijan los ayuntamientos y algunas, además, llevan varias legislaturas haciéndolo, por lo que creo que tienen mucho que aportar", ha afirmado.



Considera el dirigente popular que, dado que el PPdeG es "el partido que más se parece a Galicia, tenía que ser, lógicamente, el partido con más alcaldesas en Galicia".



"El caso es no parar. Galicia no para y, por tanto, nosotros no queremos parar", ha defendido, en contraposición a lo que ha calificado de "parálisis" por parte del Congreso de los Diputados, "sin funcionar".



Medidas para 2024

A este respecto, ha detallado algunas de las medidas proyectadas por la Xunta. "Medidas que bajan impuestos, medidas que apoyan a los colectivos que más lo necesitan, empezando por la gente mayor. Medidas que apoyan a las familias para ayudarlas a soportar los gastos en momentos especialmente difíciles", ha señalado.



También medidas fiscales. "Galicia no sube impuestos en ningún caso, mantiene las bajadas que tiene e intenta también hacer nuevas rebajas", ha indicado Rueda.



Asimismo, "medidas que apoyan a los autónomos, medidas que blindan los servicios sociales o algo tan importante como la sanidad pública". Sobre esto, se ha referido a la iniciativa anunciada este viernes, "pionera en toda Europa", de crear el mapa genómico a todos los gallegos de entre 35 y 65 años para poder hacer cada vez una medicina "más personalizada, prevenir más enfermedades y tratar aquellas enfermedades graves que se detecten con los cribados".