La Xunta destina 2 millones de euros a ayudas para la renovación de electrodomésticos

La Xunta abre este miércoles el plazo para que las entidades colaboradores se adhieran a la convocatoria de ayudas destinada a la renovación de electrodomésticos en los hogares gallegos, para lo que la administración autonómica ha asignado 2 millones de euros.





El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes esta convocatoria que, según ha señalado la Consellería de Economía, Empresa e Innovación en una nota de prensa, permitirá a 13.000 familias ahorrar 540.000 euros al año en su factura eléctrica.





Así, las entidades colaboradoras tendrán la posibilidad de adherirse a este programa entre el 2 de marzo y el 30 de junio. En el caso de los particulares, podrán solicitar las ayudas a partir del 23 de marzo y hasta el 30 de septiembre.





La Xunta ha explicado que los apoyos del programa Galicia Renova Electrodomésticos están dirigidos "a personas que residan en viviendas localizadas en Galicia y quieran renovar sus equipos por otros de la misma tipología y con la siguiente clasificación energética: frigorífico o frigorífico congelador A, B, C o D; congelador A, B, C o D; lavadora A, B o C; lavavajillas A, B o C; o encimera de inducción total".





Ayudas de 100 a 450 euros

Las ayudas podrán alcanzar el 25% del precio del electrodoméstico para un consumidor general y del 50 o 75% para los consumidores con más dificultades, por lo que, según la tipología de electrodoméstico y el consumidor, las ayudas irán desde los 100 a los 450 euros.







Asimismo, cada beneficiario solo podrá recibir una ayuda para cada una de las tipologías con un máximo de tres electrodomésticos por beneficiario.





Con estas ayudas, la Xunta tiene como objetivo "no solo la reducción de los costes energéticos y la mejora de la calidad de vida ligada al cuidado medioambiental, sino también contribuir a la dinamización comercial", puesto que se espera la adhesión de alrededor de 500 establecimientos a esta iniciativa.