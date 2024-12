A Xunta destina 1,7 millóns para axudas á contratación de mulleres en sectores masculinizados

A Xunta de Galicia volverá destinar o próximo ano 1,7 millóns de euros para axudas á contratación de mulleres en sectores masculinizados co obxectivo de reducir e contribuír a eliminar a fenda de xénero existente tamén nalgúns ámbitos laborais.

Nunha visita á empresa Ednon en Santiago, o presidente galego, Alfonso Rueda, explicou que o ámbito das profesións tecnolóxicas e científico técnicas é un dos sectores nos que persiste esa fenda de xénero, polo que animou a reducila para lograr unha sociedade “igualitaria e máis xusta”.



“Non hai ningunha razón obxectiva para a infrarrepresentación de mulleres” nestes sectores, proclamou Rueda, que defendeu que as súas capacidades son “exactamente iguais” ás dos homes. Por este motivo explicou que as visitas a empresas tecnolóxicas que apostan pola contratación de mulleres serven para visibilizar o talento feminino e para avanzar na igualdade.



Galicia puxo en marcha estas axudas por primeira vez en 2024, cunha partida de 1,7 millóns de euros, das que xa se beneficiaron máis de 50 empresas e que permitiron contratar a 84 desempregadas.

Coas axudas para o próximo ano, cada compañía recibirá un incentivo de 15.000 euros por contratación, unha contía que aumentará un 15% no caso de que o centro de traballo estea situado no rural ou que a muller contratada teña máis de 45 anos, sexa retornada ou teña algunha discapacidade.



Na visita, Rueda estivo acompañado polo conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González; pola directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana; polo secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández López, e polo director xeral da compañía, Javier Atán.



Nunha breve intervención, Rueda destacou a potencia do sector TIC en Galicia e mencionou a regulación sobre intelixencia artificial que desenvolve a Xunta, “a primeira rexión en Europa”, asegurou. Rueda incidiu en que no sector TIC a Xunta ofrece tamén axudas directas para apoiar os primeiros gastos de poñer en marcha unha empresa de base tecnolóxica e impulsar formacións específicas destinadas a empresas para que formen aos seus traballadores.



Está previsto que o Goberno galego destine dous millóns a un novo convenio coa Agrupación industrial das TIC para promover a formación de 5.000 persoas.



Yolanda Turnes, do departamento de Enxeñería da empresa, achacou a fenda de xénero no sector á falta de referentes e aos estereotipos. Indicou que a media de emprego feminino no sector tecnolóxico en España é do 23%, que chega ao 25% na empresa. O director xeral da compañía, Javier Atán, pediu “axuntar esforzos” para atallar a situación de desequilibrio.



A Xunta debe seguir prestando apoios para a contratación, dixo; as empresas deben seguir impulsando e consolidando o talento feminino nos seus persoais; o sistema educativo, opinou, debe incidir desde curtas idades en fomentar a igualdade; e a sociedade debe integrar como algo habitual e unha opción máis que as mulleres aposten por carreiras tecnolóxicas e científico-técnicas.