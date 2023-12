A Xunta aumenta un 8% o investimento para conservar as estradas autonómicas

O director da Axencia Galega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, sinala que en Galicia temos unha serie de vantaxes e dificultades con respecto a outros lugares no tocante ás estradas.

Menéndez explica que isto é “pola configuración e a densidade”. “Galicia é das comunidades autónomas que máis estradas teñen en relación coa súa superficie e coa súa poboación. O complicado da súa orografía, cunha costa moi accidentada, fai que haxa elementos que noutros sitios non son tan abundantes: estructuras de drenaxe, pontes ou viaductos”, sinala.

“Todos teñen os seus deseños e os seus mantementos, e tamén as súas vulnerabilidades ante fenómenos, como as chuvias torrenciais, que poden deteriolalos. E despois están os firmes, que canta máis auga, máis sofren”, di.

Porén, Menéndez expón que o aumento dos investimentos é “máis unha tendencia que un salto dun ano para outro”. “Na crise económica, a partida de conservación blindouse o máximo posible e nos anos seguintes incrementouse tamén a especifidade das partidas”, di. “Antes había unha partida única para a conservación ordinaria e nun momento dado creamos unha específica para firmes que seguimos mantendo ao longo dos anos”, comenta. Estamos cada vez máis implicados no cumprimento da normativa de incendios

“E tamén creamos unha específica para a conservación extraordinaria de obras de paso, muros e taludes, que é un traballo que se vén facendo desde hai anos, pero que entendíamos que era importante significar nos orzamentos”, argumenta.

Nese sentido, tamén falou do incremento para o plan de viabilidade invernal, activo desde comezos de novembro. Así, explica que na Xunta “estamos cada vez máis implicados no cumprimento da normativa en materia de incendios, que di que as estradas son elementos importantes para servir como elementos contra lumes”. “Facemos incidencia na tala de especies que poidan favorecer a propagación dos lumes e o ano que vén comezaremos cunha nova liña que é substituir esas especies por outras que poidan ser compatibles coa non propagacións dos lumes. E todas estas cuestións tamén van tendo o seu reflexo orzamentario”, explica.

Respecto ao uso de novas tecnoloxías, sinala que “temos unha estratexia de industrialización e innovación”. “O que buscamos é ter unha diagnose o máis precisa posible das necesidades que hai para actuar en cada sitio. Para isto axudan os elementos cos que podemos procesar mellor as capturas de datos masivas, como os drons ou as capturas de imaxes desde vehículos”, di. “O obxetivo no cal traballamos é ser máis eficaces e eficientes. É dicir: que os resultados sexan mellores e que ademais podamos aforrar custes ou facer máis cousas cos mesmos recursos”, asegura.