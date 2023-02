La Xunta atribuye a la falta de planificación de La Moncloa el retraso del AVE Vigo-Oporto

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, señaló ayer que la confirmación de la comisaria de Transportes de la Comisión Europea, Adina-Ioana Valean, sobre los plazos para poner en servicio el AVE Vigo-Oporto constata la “falta de planificación e implicación” del Gobierno.



En declaraciones a los medios de comunicación en la Festa da Filloa de Lestedo, la titular de Infraestruturas aseguró que la comisaria de Transportes confirma que “la conexión ferroviaria de alta velocidad Vigo-Oporto es un proyecto que está muy verde”, que “no estará en servicio en 2030”, por lo que “no considera prioritario incluirlo en la financiación europea para 2030”.



“Se constata la falta de planificación e implicación y la ausencia de partida presupuestaria por parte del Gobierno, que en los presupuestos de 2023 es mínima, insignificante, de 30.000 euros”, censuró.



“Es una mala noticia para Galicia, para la Eurorregión y para Portugal. Reclamamos al Gobierno que reaccione y que mueva ficha, que presente planificación completa y concreta, con presupuestos concretos para una infraestructura estratégica para la competitividad de Galicia y para fortalecer la Eurorregión”, reiteró.



Sobre este asunto también se pronunció el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, en una entrevista en la Radio Galega. Allí, afirmó que la alta velocidad con Portugal es “fundamental” y pidió convencer a la UE de que las “autopistas ferroviarias” son “fundamentales”.

Seguir trabajando



“No comparto lo que dice la comisaria, pero vamos a seguir trabajando para traer la alta velocidad por Portugal hasta Galicia y el Corredor de Mercancías del Atlántico Noroeste”, sostuvo.



En este sentido, anunció que mantendrá una reunión con el comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, el próximo mes de marzo y ha insistido en que Galicia debe subirse “al tren del progreso”.



Por su parte, la conselleira también exigió al Gobierno la reconstrucción simultánea de los dos sentidos del viaducto de O Castro (Lugo) de la A-6, que se derrumbó en junio de 2022.



Vázquez expresó la “enorme preocupación de la Xunta” por este tema. “Ocho meses después del derrumbe aún se empieza la demolición y se inician los trabajamos. Vemos además una doble rectificación: por una parte, en el procedimiento de reconstrucción, donde primero solo eran los tableros, y ahora son también las pilas y la cimentación; y también en los plazos, ahora es prioritaria la ejecución del viaducto y se retrasa hasta muy largo plazo el viaducto dirección A Coruña”, explicó la conselleira.



Considera la responsable de Infraestruturas que son “muy malas noticias” y señala que los informes ratifican que “las cosas no se hicieron bien y que las decisiones fueron mal adoptadas”.



“Las comunicaciones de Galicia con la meseta no son prioritarias para España. Nuestra experiencia nos indica, tras reuniones con el Ministerio, que se tramita por vía de emergencia el viaducto dirección Madrid y prevemos su puesta en servicio a mediados de 2024. Y el sentido contrario, que no se tramita como emergencia, sino de forma ordinaria, implica un cronograma con el que no podrá estar hasta 2028”, dijo.



Insiste en que esto es “inasumible” para Galicia, ya que de esa infraestructura “depende la competitividad, las empresas y el turismo” de la comunidad. “Solicitamos y exigimos la reconstrucción simultánea de los dos viaductos porque son fundamentales”, insistió Vázquez.