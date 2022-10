Xoán Vázquez | “Conectar A Coruña con Ferrol es una absoluta prioridad para la salida de mercancías”

Con la próxima cumbre ibérica entre España y Portugal a la vuelta de la esquina, prevista para el 4 de noviembre, el Eixo Atlántico pone deberes al encuentro: un nuevo tratado de cooperación entre ambos países y avances en infraestructuras. Son demandas clave para Galicia, especialmente en materia ferroviaria, y que resuenan desde hace tiempo, pero se espera que sea “el conejo que se saquen de la chistera” en este encuentro entre Pedro Sánchez y su homólogo António Costa, en palabras de Xoán Vázquez Mao, secretario xeral del Eixo.

Se acerca la cumbre, ¿dónde pone el Eixo Atlántico el foco?

Nuevo tratado y tren. O tren y nuevo tratado. Uno es una solución estructural para poder desarrollar normativamente y dar solución a pequeños problemas más sectoriales. El actual tratado supera los 20 años, está totalmente obsoleto. Y el otro es la clave de la movilidad, coordinación portuaria y aeroportuaria.



En infraestructuras hay mucho de lo que hablar, sobre todo con el nuevo movimiento de Portugal...

Esa es la cuestión central. Aunque el tramo tranfronterizo se llama Oporto-Vigo, nosotros le llamamos A Coruña-Lisboa o Ferrol-Sines. ¿Por qué? Porque Ferrol, A Coruña y Sines son los tres grandes puertos de aguas profundas con capacidad de alojar grandes mega-buques que otros puertos no pueden. Pero claro, no van a venir aquí si luego no están conectadas las mercancías por ferrocarril con los grandes centros de distribución. Y ahí Portugal está haciendo bien los deberes.



Sin embargo, no hay un avance en España, ¿qué les frena?

Como diría Pedro Sánchez, o es incompetencia o mala fe. Otra explicación no tenemos. De Ferrol-A Coruña no se sabe, a pesar de que la línea se llamaba Ferrol- Frontera portuguesa. Esto es una absoluta prioridad. Conectar Ferrol con A Coruña es una prioridad no solo para las lanzaderas de la población, sino por la conexión Betanzos-Lugo y Lugo-Monforte para dar salida a las mercancías.

Para ello también es importante el AVE con Portugal, ¿en qué punto se encuentra el proyecto?

Ahí entra en cuestión la salida sur de Vigo, que ya estaba aprobada, estaba el estudio de impacto medioambiental aprobado, estaba todo listo... A día de hoy, lo único que ha hecho el Gobierno es una cosa muy rara que se llama estudio de alternativas, que no se sabe muy bien lo que es. El primer paso legal se llama estudio informativo previo y eso es lo que nos gustaría que fuera el conejo que se sacaran de la chistera en la cumbre ibérica, sobre todo después del golpe de mesa que ha dado Costa presentando el proyecto en Oporto unilateralmente.

¿Ve esperanzas?

Aquí el problema eterno es la falta de peso político de Galicia. La prueba la tenemos en el AVE. El AVE no llega a Galicia, llega a Ourense, que es el 10% en población... Si entras en la web de Renfe ahora mismo vas a ver que Madrid-Barcelona tiene 17 frecuencias en cada sentido; con Valencia, trece; con Sevilla, catorce; y con Ourense dos. ¿Eso se puede considerar un AVE?

Para Galicia también son importantes los trabajadores transfronterizos, muy castigados en pandemia, ¿cuáles son los retos?

Aquí tenemos dos cosas, una es la normativa marco europea y otra el desarrollo que se haga en el territorio. Hay que identificar claramente cuál es el problema. El primer paso es convertir las eurociudades en consorcios transfronterizos urbanos. Con eso solucionamos un volumen muy importante, que son los trabajadores de la raya.

¿España y Portugal se necesitan de cara a la próxima presidencia del Consejo de la Unión Europea?

Hay muchas cosas en las que Portugal puede ayudar. Costa tiene muy buena imagen en Bruselas. Aquí entra el ‘lobby ibérico’, que lo están construyendo y yo creo que está funcionando. Se ha visto con la excepción ibérica y, en principio, yo creo que profundizarán en ese sentido y eso es bueno.

¿Será entonces una cumbre útil para Galicia?

Si me preguntas si lo deseo, por supuesto. Si me preguntas si lo creo... Con que Portugal consiga arrancarle a España el compromiso de licitarles el estudio informativo previo ya sería un éxito inmenso. Solamente con lanzar la licitación antes de que acabe el año. Entonces sí que llegaríamos a tiempo para tener toda la conexión en alta velocidad. Al final, estamos hablando de tramo de A Coruña-Lisboa en tres horas y media y A Coruña-Oporto en dos horas y cuarto. Eso es un motor de desarrollo para toda la fachada marítima impresionante.