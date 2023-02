La UVigo lidera un proyecto para usar drones en el mantenimiento de parques eólicos marinos

Un equipo liderado por la Universidad de Vigo y con participación de la Universidad de A Coruña y del Centro Avanzado en el Tecnologías Aeroespaciales Catec trabaja desde el pasado mes de noviembre en el proyecto Eagle, de digitalización del espacio aéreo y marino, para el despliegue de drones aplicados al mantenimiento de parques eólicos ‘offshore’.



La iniciativa, financiada por el Programa de Transición Ecológica y Digital del Ministerio de Ciencia e Innovación y que se desarrollará hasta noviembre de 2024, está coordinada por Higinio González y Elena Martín, con los equipos de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, y del nuevo Instituto de Física y Ciencia Aeroespacial del campus de Ourense. También participan los investigadores Marcos Míguez (UDC) y Antidio Viguria (Catec, de la Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial).



Estos científicos han explicado que Eagle se centra en abordar la problemática de las operaciones de mantenimiento en los parques eólicos que están instalados en el mar, teniendo en cuenta que se trata de un modelo de generación de energía que va en aumento y en el que Galicia tiene “gran potencial”.



En ese contexto, la energía eólica ‘offshore’ debe continuar mejorando y reduciendo sus elevados costes de operación y mantenimiento, generados principalmente por las condiciones ambientales complejas del mar.



“Las aeronaves no tripuladas pueden contribuir tanto en la inspección de la infraestructura como en la realización de operaciones de tipo logístico”, han señalado los responsables del proyecto que reconocen, no obstante, que esa actuación no está exenta de dificultades, como el aterrizaje y despegue sobre plataformas flotantes o los vuelos próximos a estructuras como aerogeneradores.



En el proyecto se estudian, entre otros aspectos, la influencia de la meteorología en operaciones de escala pequeña; la interacción de los drones con las estructuras flotantes, las turbinas o los barcos de apoyo; la planificación de rutas; o la normativa aeronática aplicable.



El equipo de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio se encargará del modelado geoespacial del entorno de operación, tanto a nivel aéreo como marino, y de la digitalización del espacio de los parques eólicos y sus barcos de apoyo o infraestructuras flotantes. Así, se podrán hacer predicciones rápidas y detalladas del mapa de viento local, y de la altura, frecuencia y dirección de las olas.



Mientras, el equipo de la UDC integrará esa información en modelos dinámicos de las estructuras flotantes (embarcaciones y aerogeneradores) para determinar sus movimientos; y el Catec se centrará en las aeronaves empleadas en operaciones de inspección y logística.